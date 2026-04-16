Zuletzt hatte die Öffnung der beiden Schwimmbäder regelmäßig für Verdruss gesorgt. Los ging es stets mit Verspätung. Diesmal soll es besser laufen. Ein Besuch vor Ort.

Im Warmfreibad startete die Saison im Jahr 2025 erst am 29. Mai, in der Waschmühle sogar erst am 14. Juni. „Diesmal wollen wir beide Bäder Mitte Mai öffnen“, kündigt Udo Holzmann, Leiter des Referats Gebäudewirtschaft, bei einer Bädertour mit der RHEINPFALZ an. Jan Frenz, aktuell Badleiter in der Wesch, strahlt. „Es läuft super, es passt alles, auch das Wetter. Und das Team ist hochmotiviert.“ So gut vorbereitet sei man lange nicht mehr gewesen. Die Firma, die die Betonsanierung und Neubeschichtung des Beckens übernehme, sei permanent vor Ort, so 33-Jährige, der seit 2018 in dem Kultbad arbeitet. Holzmann gesteht, dass die Arbeiten erstmals schon im Vorjahr ausgeschrieben wurden. Das hatte Baudezernent Manuel Steinbrenner (Grüne) so angeregt. Und das dürfte geholfen haben.

Das Edelstahlbecken im Warmfreibad ist schon blitzblank, freut sich Badleiter Kay Hieber. Foto: Claudia Schneider Ortstermin im Warmfreibad. Dort müssen noch Fliesen ausgebessert werden. Von links Peter Jost, Udo Holzmann und Christian Noll. Foto: Claudia Schneider Alles neu rund ums Springerbecken im Warmfreibad. Foto: Claudia Schneider Die Reinigungsarbeiten im neuen Springerbecken sind noch in vollem Gange an der Entersweilerstraße. Foto: Claudia Schneider Gut in Schuss: das Warmfreibad. Foto: Claudia Schneider Die Risse im Becken am Sprungturm in der Wesch sind diesmal weniger gravierend. Foto: Claudia Schneider Im Nichtschwimmerbereich der Waschmühle wurden Fugenbänder erneuert. Foto: Claudia Schneider Foto 1 von 7

Mit anzupacken, das ist für Frenz selbstverständlich. Er schrubbt den Beckenboden, bedient den Hochdruckreiniger, zieht den schweren Feuerwehrschlauch durchs leere Blau. Es ist viel Arbeit, das 165 Meter lange und 50 Meter breite Becken zu reinigen. Es sieht schon richtig gut aus. „Die Schäden waren diesmal überschaubar“, bilanziert Lars Schneider, der seit drei Jahren die Baumaßnahmen in der Wesch koordiniert und steuert. Dass in der Sprunggrube Entlastungsventile eingebaut wurden, sei richtig gewesen. Früher hatte sich immer dann, wenn das Wasser im Frühjahr abgelassen wurde, Grundwasser durch die Beckenwand gedrückt, was dann zu Abplatzungen und großen Schäden führte. „Das haben wir durch die Flutventile, die wir noch mal nachgerüstet haben, besser im Griff“, erklärt Holzmann. Schneider berichtet, dass mittlerweile mit mehr System vorgegangen wird. „Statt immer nur die schlimmsten Schadstellen auszubessern, arbeiten wir uns jetzt sukzessive durchs Becken durch, erneuern künftig Zug um Zug abschnittsweise die Fugenbänder und streichen das Becken neu.“ 1000 Quadratmeter sind diesmal erneuert worden, hinten im Nichtschwimmerbereich. „Wir hoffen, dass alles länger hält, wenn alle paar Jahre ordentlich ausgebessert wird.“

Nächste Woche wird das Wasser eingelassen

Holzmann erinnert daran, dass sich die Stadt für ein Förderprogramm des Bundes beworben hat, um das Entree ins Bad, die sanitären Anlagen und Kabinen erneuern zu können. „Wir haben noch nichts gehört, außer, dass das Programm 22-fach überzeichnet sein soll.“ Er hat eine andere positive Nachricht in petto: Kioskbetreiber Stefan Ofiara ist wieder am Start. Und läuft alles nach Plan, soll spätestens Mitte der kommenden Woche das Wasser – insgesamt neun Millionen Liter – in das große Becken der Wesch eingelassen werden. Innerhalb von fünf Tagen sei es dank des eigenen Tiefbrunnens gefüllt, so Frenz. Dann muss laut Christian Noll, der für die Badtechnik zuständig ist, das Chlor eingeleitet werden und die Technik – Umwälzpumpen, Durchströmung, Wasseraufbereitung – in Betrieb genommen werden. „Da kann es noch zu Problemen kommen, das ist hochkomplex“, sagt Noll, ohne die Vorfreude auf den Badespaß bremsen zu wollen.

Weit gediehen sind die Sanierungsarbeiten auch im Warmfreibad, wo es in der Vergangenheit eher wenig Probleme gab. Ende Februar wurde das Wasser – es dient im Winter als Frostschutz – aus den Becken abgelassen. Jetzt stehen im Schwimmerbecken noch Fliesenarbeiten vor allem am Beckenrand an, Gehwegplatten müssen neu eingesetzt werden, erläutert Peter Jost, der im Warmfreibad die Bauaufsicht führt. Seit 1. März laufen laut Badleiter Kay Hieber die Saisonvorbereitungen in dem Bad, das seit 1972 in Betrieb ist. Es ist schon viel geschafft worden in diesem Jahr. Das Edelstahlbecken für die Nichtschwimmer ist blitzblank. „Es ist reinigungsintensiver, wir müssen regelmäßig Flugroststellen ausbessern. Dafür aber ist die Schadensanfälligkeit viel geringer als früher“, klärt Hieber auf.

Alles neu im Schwimmerbecken

Ein Reinigungstrupp ist am Springerbecken zugange. Es riecht nach Chemie. Das Becken, das auch fürs Schwimmtraining benötigt wird, war lange Jahre ein Sorgenkind, weil es undicht war und Wasser in den Technikbereich lief. Doch das hat jetzt ein Ende. Das Becken war im vergangenen Jahr gesperrt und wurde generalsaniert für über zwei Millionen Euro. Alles ist neu, auch die Technik und die Wasseraufbereitung. Laut Projektleiter Jost ist ein Edelstahlbecken eingebaut worden, die Startblöcke wurden erneuert, am Zehn-Meter-Turm hat eine Betonsanierung stattgefunden, die Edelstahlgeländer wurden ersetzt. Jost betont: „Die Anlage ist jetzt auch technisch auf dem neuesten Stand, besser geht es nicht.“ Der Tüv habe alles abgenommen. „Damit sind wir startklar.“ Das Warmfreibad, in das im Vorjahr knapp 80.000 Besucher kamen, sei jetzt wirklich in einem sehr guten Zustand, resümiert Holzmann. Er ist froh, dass mit Günter Pajger der Kioskbetrieb weitergeht. Pajger habe Automaten aufgestellt, um an Tagen mit wenig Betrieb ein Angebot machen zu können.

Was die Unterhaltung der beiden Bäder kostet, hat Holzmann am Mittwochabend im Sportausschuss aufgeschlüsselt. Im Vorjahr waren in jedes Bad 174.000 Euro investiert worden. Die Personalakquise für die beiden Bäder ist laut Martin Morawietz vom Sportreferat noch nicht abgeschlossen. „Aber Stand jetzt sieht es gut aus“, betont er. Weil die Stadt nur 10,5 fest angestellte Fachkräfte beschäftigt, aber für den Zwei-Schicht-Betrieb 20 Badeaufsichten benötigt, werden Minijobber, Werkstudenten und Saisonkräfte eingestellt. „Wir suchen immer Leute“, unterstreicht er. Weil stets damit gerechnet werden müsse, dass jemand krankheitsbedingt ausfällt. „Wir zahlen Tariflohn und Wochenendzuschläge“, wirbt er für die Jobs, für die eine Rettungsschwimmerausbildung absolviert werden muss. Morawietz hebt hervor, dass auch die Schwimm- und Wassersportvereine helfen.

„Immer weniger Kinder können schwimmen“

Badleiter Hieber zufolge wird es immer schwieriger, Schwimmbadpersonal zu finden. „Die Bäder werben sich gegenseitig Leute ab und die Anforderungen steigen.“ Es könnten immer weniger Kinder schwimmen und die „Erwachsenen nehmen oftmals nicht ausreichend ihre Aufsichtspflicht wahr“.