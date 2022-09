Am Sonntag endete die Freibadsaison in Waschmühle und Warmfreibad. Laut Stadtverwaltung kamen in diesem Jahr bei wochenlang konstant heißen Temperaturen, also perfektem Schwimmbadwetter, 177.031 Besucherinnen und Besucher in die städtischen Freibäder. Das sind knapp 7000 Gäste mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019, in dem die Stadt 170.763 Badegäste zählte, und nur 15.000 Besucher weniger als im Rekordsommer 2018 (192.128). 2021 besuchten nur 89.121 Badegäste die beiden Freibäder, allerdings galten im Vorjahr auch noch Corona-Beschränkungen und reduzierte Öffnungszeiten. Diese sind 2022 weggefallen, daher seien die Zahlen nur bedingt vergleichbar, teilt die Stadtverwaltung mit.

Im Warmfreibad, wo die Badesaison am 14. Mai begann, wurden 93.808 Personen gezählt. Der Tag mit den meisten Besuchern war Dienstag, 19. Juli, mit 4381 Badegästen. Das war mit 3381 Gästen auch der besucherstärkste Tag in der Waschmühle. Die „Wesch“ besuchten insgesamt 83.223 Personen, also rund 10.000 Menschen weniger als das Warmfreibad, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Allerdings konnte die Waschmühle wegen Verzögerungen bei den Beckenarbeiten auch erst am 2. Juni öffnen.

Mehr Besucher bedeuten mehr Einnahmen

Analog zu den Besucherzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr auch die Einnahmen deutlich gestiegen: Im Warmfreibad kamen 200.532 Euro in die Kasse (2021: 85.533 Euro), in der Waschmühle waren es 162.121 Euro (97.499 Euro).

„Mit diesen Zahlen können wir hochzufrieden sein“, sagte Sportdezernentin Anja Pfeiffer, die sowohl den Mitarbeitern als auch den Fördervereinen der Bäder für ihr Engagement dankte. „Unsere beiden Bäder bieten günstigen Freizeitspaß direkt vor der eigenen Haustür. Ich freue mich sehr, dass dieses Angebot so gut angenommen wird“, so Pfeiffer.