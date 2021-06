Wer sich in diesem Sommer in Waschmühle und Warmfreibad abkühlen möchte, der muss zum Eintritt keinen negativen Corona-Test vorweisen. Das sieht laut Stadtverwaltung zumindest der Entwurf der neuesten Auflage der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vor.

Am Mittwoch startet das Warmfreibad ab 8 Uhr für die Frühschwimmer in die Saison. Insgesamt an vier Tagen pro Woche kann bereits am Morgen ins kühle Nass gesprungen werden, dienstags und mittwochs im Warmfreibad, montags und donnerstags in der Waschmühle. Dann sind die jeweiligen Bäder von 8 bis 17 Uhr geöffnet, an den übrigen Tagen kann von 12 bis 20 Uhr geschwommen werden. Wer alle Frühschwimmer-Tage nutzen möchte, für den empfiehlt sich eine Saisonkarte. Aufgrund unterschiedlicher Preise sind die Karten aber nur in einer Richtung übertragbar, teilte die Stadtverwaltung mit. Mit einer Saisonkarte des Warmfreibades kann man problemlos in die Waschmühle, umgekehrt jedoch nur gegen Aufpreis. Die Stadt empfiehlt Schwimmbadgängern, die immer mal wieder wechseln wollen, eine Saisonkarte fürs Warmfreibad zu kaufen. Die kostet laut Homepage der Stadt für Erwachsene ohne Ermäßigung 80 Euro, für eine Saisonkarte der Waschmühle werden 58 Euro fällig.

Wie die Stadt auf Nachfrage zudem mitteilte, sind zwei der Warmwasserduschen in der Waschmühle geöffnet, und zwar die beiden äußeren. Die mittlere sei wegen des einzuhaltenden Abstands gesperrt.