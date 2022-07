(Aktualisiert 17.30 Uhr) Trotz mehrerer Coronafälle bei den Schichtführern können beide Freibäder der Verbandsgemeinde Landstuhl am Wochenende nun doch öffnen und den Badegästen Abkühlung bieten. Wie die Verwaltung am Freitagnachmittag mitteilt, wurde eine Lösung gefunden und Personal umgeschichtet. Dafür muss die Landstuhler Sauna „Cubo“ ab Samstag vorerst geschlossen bleiben. Das Warmfreibad in Trippstadt, das die vergangenen beiden Tage wegen akuten Personalmangels geschlossen war, ist ab Samstag wieder geöffnet. Ebenso das Naturerlebnisbad in Landstuhl. „Allerdings erstmal nur von 12 bis 19 Uhr, da wir nicht mehr als eine Schicht abdecken können“, sagt Verbandsbürgermeister Peter Degenhardt.

Corona dezimiert Belegschaft massiv

„Wir bemühen uns nach Kräften, möglichst bald wieder zu den normalen Öffnungszeiten zurückzukehren. Weitere Ausfälle werden wir aber nicht mehr kompensieren können“, betont Degenhardt, wie schwierig es war, trotz der vielen Krankheitsfälle eine Lösung für beide Bäder zu finden. Beide Trippstadter Schwimmmeister hätten heftige Corona-Infektionen, auch bei der Landstuhler Belegschaft gebe es Krankmeldungen. An Personal waren in Trippstadt nur noch Rettungsschwimmer übrig, aber diese dürften ohne eine Fachkraft als Schichtleiter nicht eingesetzt werden, zumal die Technik in Trippstadt auch noch komplex und nicht von Laien zu bedienen sei.