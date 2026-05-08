Das Freestyle-Event beim SV Weilerbach wurde am Mittwochnachmittag für rund 120 Kinder zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Gemeinsam mit dem SV Weilerbach hatte Social-Media-Star Jannik Freestyle zu einem besonderen Workshop eingeladen – und der Andrang war enorm. Bereits am Vormittag fand ein exklusiver Workshop für Menschen mit Beeinträchtigung statt. Organisiert für die Teilnehmenden aus Wohnstätten, Werkstätten und Schulen, erlebten zahlreiche Besucherinnen und Besucher – vor allem Erwachsene, aber auch Kinder – einen besonderen Vormittag voller unvergesslicher Momente.

Ein Höhepunkt war dabei natürlich die Show von Jannik Singpiel. Der 25-jährige Freestyle-Künstler, dem allein auf TikTok rund 1,9 Millionen Menschen folgen und der insgesamt rund drei Millionen Follower erreicht, begeisterte mit spektakulären Ball-tricks, kreativen Trickshots und seiner freundlichen Art. Doch nicht nur seine beeindruckenden Fähigkeiten machten den Tag besonders – vor allem seine authentische und nahbare Persönlichkeit hinterließ bei den Teilnehmenden bleibenden Eindruck. Jannik nahm sich viel Zeit für die Besucherinnen und Besucher, erfüllte geduldig jeden Foto- und Autogrammwunsch und bezog die Teilnehmenden aktiv in das Programm mit ein.

Parkplatz schon früh gefüllt

Am Nachmittag folgte dann das öffentliche Event für Kinder und Familien. Obwohl der Beginn offiziell für 17 Uhr angekündigt war, war der Parkplatz schon eine Stunde vorher fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Vor allem Kinder im Grundschulalter warteten voller Vorfreude darauf, ihren Star endlich live zu erleben.

Schon vor Beginn zeigte sich die große Fußballbegeisterung der kleinen und großen Kicker: Zahlreiche Teilnehmer erschienen stolz in den Trikots ihrer Vereine – darunter unter anderem der SV Rodenbach, der SV Katzweiler oder die TSG Kaiserslautern. Auch Trikots der deutschen Nationalmannschaft, des FC Barcelona, von Real Madrid und natürlich des 1. FC Kaiserslautern waren vertreten.

Pitschnass, aber mit riesiger Begeisterung

Pünktlich zum Start setzte Regen ein – und der wurde im Laufe des Nachmittags immer heftiger. Doch die Organisatoren hatten vorgesorgt: Zuschauer und Eltern fanden Schutz unter eigens aufgebauten Zelten, die ursprünglich als Schattenspender gedacht waren und nun kurzerhand als Regenschutz dienten.

Den Kindern selbst machte das Wetter kaum etwas aus. Pitschnass, aber mit riesiger Begeisterung, waren sie mit vollem Einsatz dabei. Rund anderthalb Stunden lang bot Jannik Freestyle ein abwechslungsreiches Programm, zeigte beeindruckende Tricks und bezog die Kinder aktiv in den Workshop mit ein. Geduldig erfüllte er Autogrammwünsche und sorgte damit für glückliche Gesichter.

Gelungenes Fußballfest für die ganze Region

Auch abseits des Platzes war bestens für die Gäste gesorgt. Es wurde gegrillt, ein Getränkestand versorgte Besucher und Teilnehmer, und am Merchandise-Stand von Jannik Freestyle herrschte durchgehend großer Andrang. Ein großes Lob galt am Ende den Organisatoren des SV Weilerbach, die die Veranstaltung gemeinsam mit der Firma Zemo und deren Geschäftsführerin Eva Moser auf die Beine gestellt hatten.

Trotz widriger Wetterbedingungen wurde die Veranstaltung zu einem gelungenen Fußballfest für die ganze Region – mit viel Begeisterung, Gemeinschaft und unvergesslichen Momenten.