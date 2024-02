Das ITWM wird erweitert: Hinter dem Fraunhofer-Zentrum entsteht bis zum Frühjahr 2025 ein Technikum, in dem Labore und Prüfstände untergebracht werden. Das gerade angelaufene Projekt markiert den Startschuss weiterer Arbeiten an der Trippstadter Straße.

Der rote Baukran hinter dem Fraunhofer-Zentrum ist weithin sichtbar und ein Zeugnis der vor einigen Wochen angelaufenen Bauarbeiten. Gebaut werden soll ein Technikum, wie Klaus Dreßler, der Leiter des Bereichs Mathematik für die Fahrzeugentwicklung am Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM), im Gespräch mit der RHEINPFALZ berichtet. „In dem Gebäude werden Werkstätten, Prüfstände und Labore untergebracht.“

Die Eckdaten: 18 mal 36 Meter groß soll das neue Gebäude sein, zwei Stockwerke haben und im März 2025 fertig sein. Kosten: rund drei Millionen Euro. Die Pläne für das Technikum liegen laut Dreßler schon einige Jahre in der Schublade, bereits unmittelbar nach dem Umzug des ITWM in den Neubau an der Trippstadter Straße sei über ein solches Gebäude nachgedacht worden. Konkreter seien die Pläne dann ab 2017 geworden, auf dem Weg zum Baubeginn im vergangenen November seien „einige bürokratische Hürden“ zu nehmen gewesen, berichtet Dreßler weiter.

Drei ITWM-Bereiche profitieren

Hauptsächlich genutzt werden soll das Technikum von Mitarbeitern und Mathematikerinnen des von Dreßler geleiteten Bereichs des Instituts, dem Bereich Mathematik für die Fahrzeugentwicklung. „Trotz vieler Berechnungen, die wir am Computer durchführen können, steckt in den Dingen auch viel Technizität“, sagt Dreßler. Einige Daten müssten an Objekten erhoben werden, die dazugehörige Versuchstechnik und Labore sollen nun in dem Technikum eine Heimat finden. Dabei geht es, grob gesprochen, darum, von einigen Teilen einen digitalen Zwilling zu erstellen, also einen umfassenden Datensatz eines Objekts aus der realen Welt, der für Versuche und Tests in der virtuellen Welt zur Verfügung steht. Ein Beispiel: Reifen aller Art, angefangen von Motorradreifen über LKW- und Traktorenreifen bis hin zu Auto- und Flugzeugreifen. Wichtige Daten von Reifen mit Blick auf Material und Abrieb beispielsweise müssen an einem Prüfstand erhoben werden, erklärt der Bereichsleiter. Im Prinzip sind das ITWM und die dazugehörige Expertise auf diesem Gebiet allen Herstellern von Reifen ein Begriff. „Was das anbelangt, sind wir weltweit spitze“, sagt Dreßler. Ein weiteres Betätigungsfeld sind laut Dreßler die in Fahrzeugen verbauten Kabel und Schläuche, die in dem von ihm verantworteten Bereich ebenfalls im Fokus von Berechnungen und Forschungen stehen.

Außerdem steht das Technikum auch anderen Abteilungen des Instituts zur Verfügung, etwa der Materialcharakterisierung und -prüfung oder der Bildverarbeitung. In der Vergangenheit habe dazu im Gebäude oftmals improvisiert werden müssen, einige Prüfstände waren gar zwischenzeitlich im Foyer aufgebaut.

Weitere Bauarbeiten sind geplant

Unterdessen laufen die Vorbereitungen für weitere Bauarbeiten. Laut Klaus Dreßler werden weitere Büroflächen benötigt, deshalb sollen einige Gebäuderiegel am Fraunhofer-Zentrum angebaut werden. Der Gebäudekomplex an der Trippstadter Straße beherbergt neben dem ITWM auch das Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE). In fünf Riegeln arbeiten die Mathematiker des ITWM, in dreien die Software-Entwickler des IESE. Im Raum steht laut Dreßler eine Erweiterung des Zentrums um drei Riegel. Das ITWM hat derzeit Büroräume im gegenüber liegenden Appartementgebäude Staytoo angemietet sowie in dem im August 2023 eingeweihten Bürogebäude in der Carl-Euler-Straße.

Das ITWM hat nach eigenen Angaben rund 550 Mitarbeiter, in der Zahl enthalten sind auch wissenschaftliche Hilfskräfte. Im vergangenen Jahr betrug der Betriebshaushalt rund 40 Millionen Euro. Etwa 300 Projekte hatten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im vergangenen Jahr mit Partnern aus der Industrie in Arbeit, in rund 90 Projekten arbeiten Mathematikerinnen und Mathematiker mit öffentlichen Einrichtungen – sowohl in Deutschland als auch in anderen EU-Ländern – zusammen. Eines davon verbirgt sich hinter der Abkürzung EPI: European Processor Initiative (zu Deutsch: Europäische Prozessor Initiative). Laut ITWM arbeiten bei der Initiative 27 Partner aus zehn europäischen Ländern zusammen, um einen leistungsfähigen General Purpose Processor (GPP) für universelle Rechenaufgaben sowie hoch effiziente Beschleunigerprozessoren zu entwickeln. Ende 2017 wurde eine erste Rahmenvereinbarung unterzeichnet, Anfang 2022 ist die zweite Phase des Projekts gestartet.