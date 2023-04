Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) wird in den kommenden Jahren der Fokus auch auf die neuartigen Quantencomputer gelegt. Am Freitag wurde das Kompetenzzentrum „Quanten-High-Performance-Computing“ eröffnet. Das Land fördert die Projekte des Zentrums über mehrere Jahre mit insgesamt fünf Millionen Euro.

„Eine absolute Zukunftstechnologie“, nannte der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) die neue Generation von Computern. Eine Technologie, in die