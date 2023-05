Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Damen des 1. FC Kaiserslautern sind mit vier Niederlagen in Folge in das Abenteuer Basketball-Regionalliga gestartet. Den Beweis, konkurrenzfähig zu sein, blieben sie bislang schuldig. Mit Frauke Woll soll sich das nun ändern. Die Meistermacherin der Vorsaison ist am Mittwoch auf die Kommandobrücke zurückgekehrt.

Das erste Spiel unter der Leitung von Frauke Woll ist durchaus richtungsweisend: Am Sonntag (15.30 Uhr) geht es zum oberen Tabellennachbarn MTV Kronberg.

Die Rückkehr in die Regionalliga