Den 40. Jahrestag ihrer Gründung hatte die Frauenzuflucht Kaiserslautern im vergangenen Jahr wegen Corona nicht feiern können. Zum Jubiläumsfest „40 plus eins“ begrüßte Einrichtungsleiterin Anne Raab gestern in der Schreinerei der Kammgarn Vertreter aus Politik und Wirtschaft, von Ämtern, Schulen und Sozialverbänden.

41 Jahre nach der Gründung der Frauenflucht sei die Einrichtung zur Hilfe für Frauen auf dem Weg zur Selbstständigkeit immer noch notwendig, unterstrich die erste Vorsitzende, Mechthild Weißert, in ihrer Begrüßung. Immer noch sei das Haus voll belegt und durch Hilfskräfte rund um die Uhr besetzt. Ziel aller sei es, zu versuchen, den Frauen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit Hoffnung zu Zuversicht zu geben.

„Es ist wichtig, dass wir alle zusammenstehen, wenn es um dieses Thema geht“, erklärte David Profit, Staatssekretär im Familienministerium, in seiner Festrede. Dass es kein Naturgesetz sei, das Männer ihre Frauen schlagen dürften, wie diese früher oft dachten, habe ihm persönlich lange vor der Gründung eines rheinland-pfälzischen Familienministeriums seine Großmutter, damals zweite Vorsitzende der Frauenzuflucht in Kaiserslautern, nahe gebracht.

Kompetente Beratung

Profit würdigte, dass die Einrichtung eines Frauenhauses dank der Unterstützung durch die Stadt und zahlreiche Institutionen bereits zu einer Zeit möglich gewesen sei, als Vergewaltigung in der Ehe gesetzlich noch nicht verboten war. Engagierte Frauen wie die spätere Landesministerin Rose Götte hätten dafür gesorgt, dass das Thema Frauen zur gesamtstaatlichen Aufgabe geworden sei. Heute sei das Frauenhaus unverzichtbarer Teil des Interventionsnetzwerks gegen Gewalt. Kompetente Beratung bei der ersten Kontaktaufnahme und auf dem Weg in die Eigenständigkeit helfe Frauen, die den Mut hätten, sich und ihr Kind aus einer gewalttätigen Verbindung zu lösen.

Bei der Lösung des Wohnungsproblems, das die Verweilzeiten in der Frauenzuflucht seit geraumer Zeit verlängert, kündigte der Staatssekretär die Unterstützung des Landes an. Entsprechend der „Istanbul Convention“, die 2011 verbindliche Rechtsnormen gegen Gewalt an Frauen geschaffen hat, werde man gemeinsam die weitere Entwicklung im Auge behalten.

Vieldiskutiertes Thema in den 70ern

Als Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen ging die ehemalige Landtagsabgeordnete Hildegard Rogel, Mitbegründerin der Frauenzuflucht und heute deren Ehrenvorsitzende, in ihrer Festrede auf deren Geschichte ein. Warum ausgerechnet Kaiserslautern mit der Gründung einer Frauenzuflucht als zweite Stadt in Deutschland so weit vorne dran war? In den 1970er Jahren sei das Thema viel diskutiert worden, was vorher nicht der Fall gewesen sei, erklärte sie. Durch Kontakte zu Ämtern, Kirchen und Vereinen sei bald ein großer Bedarf in der Stadt festgestellt worden.

Die breite Mehrheit im Stadtrat, finanzielle Unterstützung für den Trägerverein, dazu ein Haus für die Unterbringung der Frauen und ein gutes Netzwerk zur Zusammenarbeit hätten dessen Gründung ermöglicht, schilderte Rogel. Schon bevor das Haus fertig hergerichtet gewesen sei, habe die erste Frau mit Sack und Pack vor der Tür gestanden. Bald darauf sei das Frauenhaus voll besetzt gewesen. Auch die Kinder, auf die der Förderverein zunächst nicht eingerichtet gewesen sein, seien dort förmlich aufgeblüht. Mit Unterstützung durch die Medien habe man dann die Bevölkerung informiert, so Rogel: „Wir wollten kein Fremdkörper sein in der Stadt.“

Frauen verdienen Anerkennung für den Mut, sich zu melden

Für Gewalt gegen Frauen gebe es keine Rechtfertigung; Frauen, die Gewalt erleiden müssen, bräuchten die uneingeschränkte Solidarität der Gemeinschaft, unterstrich die städtische Beigeordnete Anja Pfeifer in ihrem Grußwort. Zahlreiche Frauen aus allen gesellschaftlichen Schichten suchten auch heute noch Unterstützung und verdienten Anerkennung für ihren Mut, den Weg in die Selbstständigkeit zu wagen. Auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum habe sie bereits Verbindungen auch zum Referat Soziales hergestellt, berichtete die Beigeordnete.

Die musikalische Verbindung zwischen den Festrednern stellte Joel Eichmann am Klavier her.