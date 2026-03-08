„Les Brünettes“ brachten im Göllheimer „Haus Gylnheim“ Vokalversionen von Beatles-Klassikern zu Gehör.

„Les Brünettes“ kombinieren bekannte Kompositionen der Beatles mit harmonischer Frauenpower. Mit ihrer A-cappella-Show überzeugten die vier Gesangskünstlerinnen beim Konzert im Göllheimer „Haus Gylnheim“. Die vier Sängerinnen haben ihre musikalische Heimat im Jazz im Mix mit Pop- und Soul-Elementen. Die deutsch-französische A-cappella-Gruppe steht seit 16 Jahren gemeinsam auf der Bühne: „Uns gibt es schon deutlich länger als die Beatles“, erklärt „Brünette“ Stephanie Neigel augenzwinkernd zu Beginn.

Sie lernten sich 2010 als Gesangsschülerinnen in Mannheim kennen. Die dunkle Haarfarbe von Neigel und ihren Bandkolleginnen Julia Pellegrini, Lisa Herbolzheimer und die Französin Juliette Brousset führte in der Folge dann zum Namen für die Gruppe. Fünf Studioalben „und fünfeinhalb Babys“ seien seither entstanden, erklärt Neigel und zeigt auf die unübersehbar schwangere Brousset.

Die „Fab Four“ aus weiblicher Perspektive

„The Beatles Close-Up“ ist das zweite gemeinsame Albumprojekt, erschienen im Jahr 2017. Für ihren Auftritt vor fast ausverkauften Haus in Göllheim hatten „Les Brünettes“ ein knappes Dutzend bekannter Titel aus dem Repertoire der „Fab Four“ mitgebracht. Stimmungsvoll gab es zum Einstieg die Neuinterpretation von „Black Bird“. Dem melancholischen Start folgten mit „Here comes the Sun“, „And I love her“ bis hin zur beschwingt vorgetragenen „Lady Madonna“ weitere Melodien mit hohem Wiedererkennungswert.

Bei der Auswahl haben die vier Vokalistinnen stets die weibliche Perspektive im Blick. Die Ballade „She’s leaving Home“ − im Original ein Song über ein Mädchen, das sein Elternhaus verlässt − inspirierte die Gruppe zur deutsch gesungenen Neuinterpretation „In der Morgensonne“. Aus der legendären „Lady Madonna“ wird ein beschwingter Gospel.

Klang- und optische Effekte

Zudem setzen die Künstlerinnen bei einigen Songs Videoclips und Geräuschsequenzen ein. Ihre Version von „Penny Lane“ beinhaltet Videomaterial, das beim gemeinsamem Besuch am Originalschauplatz in Liverpool entstanden ist.

Aus dem Repertoire der Beatles gab es noch eine jazzige Variante von „Let it be“, gefolgt von einem Medley aus zehn weiteren Hits. Schließlich durfte das Publikum zum Abschluss gemeinsam mit den Künstlerinnen noch in eine mitreißende Variante von „All you need is Love“ anstimmen. Die vier Brünetten haben mit ihren einzigartigen A-cappella-Interpretationen das Publikum im Saal überzeugt. Stehender Applaus und die Zugabe mit John Lennons legendärem „Imagine“ inbegriffen.