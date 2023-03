Durststrecke beendet! Nach sieben sieglosen Spielen in Serie hat der SV Kottweiler-Schwanden in der Frauen-Verbandsliga endlich mal wieder einen Sieg feiern können. An der Tabellenspitze indes zieht der SC Siegelbach einsam seine Kreise. Im 14. Saisonspiel gab es den 14. Sieg.

Aus dem Kunstrasenplatz in Kottweiler-Schwanden stellte die U23 des 1. FFC Niederkirchen am Samstagnachmittag zunächst die bessere Elf. Und so war die Führung der Gäste, durch Ece Temicer in der 19. Minute erzielt, auch nicht unverdient. Doch die Gastgeberinnen kämpften sich ins Spiel zurück. Drei Großchancen konnten jedoch zunächst nicht verwertet werden, ehe Talisa Klinck schließlich noch vor dem Seitenwechsel zum Ausgleich einschießen konnte (39.).

Nach dem Pausentee hatte Kottweiler das Spiel im Griff, allerdings ohne so wirklich gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Nach einigen personellen Wechseln war es schließlich in der 75. Minute Katrin Böshar, die im Anschluss an einen von Lara Jäger präzise nach innen getretenen Eckstoß per Kopf zum 2:1-Siegtreffer erfolgreich war. „Insgesamt ein verdienter, aber hart umkämpfter Sieg im Abstiegskampf“, konstatierte SV-Trainer Michael Schirra nach dem Spiel.

Tabellenführer macht es sich selbst schwer

Bei der SG Ingelheim/Drais übernahm der SC Siegelbach vom Anpfiff weg die Initiative. Daher war es umso überraschender, dass die SG durch einen sehenswerten Lupfer von Franziska Becker (8.) in Führung gehen konnte.

Doch auch dadurch zeigte sich der Tabellenführer im Duell beim Liga-dritten nicht beeindruckt. Nur kurz darauf traf Lena Zimmermann nach Vorarbeit von Anica Neumann per Flachschuss zum Ausgleich (16.). Trotz spielerischer Überlegenheit brachten individuelle Fehler in der Gästedefensive den Einheimischen immer wieder gute Chancen. So lief Becker gleich zweifach alleine auf SC-Torsteherin Maja Metzger zu, die aber im direkten Duell jeweils Siegerin blieb. Es dauerte bis zur 35. Minute, ehe sich die Vorteile des SCS auch im Ergebnis niederschlugen: Amelie Matheis traf per Kopf.

Dewi Kolb fällt länger aus

Zu Beginn des zweiten Durchgangs war das Spiel zunächst ausgeglichen, ehe Siegelbach wieder das Kommando übernahm. Schließlich war es wieder die Kombination Ecke Zimmermann/Kopfball Matheis, die für das 3:1 aus Siegelbacher Sicht sorgte. In der Folge verpassten es die Gäste, das Spiel frühzeitig zu entscheiden, so dass es nach einem unglücklichen Eigentor in der 86. Minute noch einmal kurz spannend wurde. Hanna Jost jedoch stellte mit einem weiteren Kopfballtreffer in der Nachspielzeit den Endstand her.

„Ingelheim hat gut mitgespielt, ich denke aber, unser Sieg geht in Ordnung. Ein Wermutstropfen ist die Verletzung von Dewi Kolb, die uns jetzt wohl länger fehlen wird“, erklärte Trainer Jesse Schaaf hinterher.

Vorsprung bereits sieben Punkte

In der Tabelle hat der SC Siegelbach nun sieben Punkte Vorsprung auf den 1. FFC Kaiserslautern, der am Wochenende lediglich im Verbandspokal gefordert war und dort bei der SG Hüffler/Wahnwegen mit 13:0 gewann. Der SV Kottweiler-Schwanden konnte einen Platz gutmachen und ist nun Siebter.

In dieser Woche sind die drei Verbandsligisten an drei unterschiedlichen Tagen gefordert. Der 1. FFC Kaiserslautern empfängt bereits am Donnerstag (19 Uhr) den TuS Heltersberg, einen Tag später (19.30 Uhr) ist der SC Siegelbach Gastgeber für die Kombinierten vom TSV Enningen/SV Herta Kirrweiler. Und der SV Kottweiler-Schwanden hat am Samstag (18 Uhr) ein weiteres Heimspiel gegen die DSG Breitenthal.