Es war das Jahr 2003. Birgit Prinz, die ehemalige deutsche Weltklasse-Stürmerin der Fußballnationalmannschaft, sollte die erste Frau in einem Herrenteam werden. Der AC Perugia warb um sie, wollte sie zu sich lotsen. Daraus wurde nichts, dennoch spielen in vielen Sportarten die Damen mittlerweile selbstverständlich bei den Herren mit. Ist so etwas auch bei uns denkbar und wenn ja in welchen Sportarten?

1998 zeigte der Deutsche Karsten Braasch, in seiner besten Zeit auch mal auf dem 38. Platz der Tennis-Weltrangliste, den Williams-Schwestern Serena und Venus die Grenzen auf. Im Geschlechter-Duell besiegte er die damals 16-jährige Serena und ihre ein Jahr ältere Schwester Venus deutlich. Serena Williams hatte zuvor vollmundig angekündigt, auch Spieler aus der Top 200 der Herren-Weltrangliste besiegen zu können. Braasch wies die späteren mehrfachen Grand-Slam-Siegerinnen deutlich in die Schranken. Aber es geht auch umgekehrt. Erinnert sei an die nun 26-jährige Fallon Sherrock (England) die bei der Dart-Weltmeisterschaft in London zuerst Ted Evetts, einen Spieler aus der zweiten Reihe im Profisport, aus dem Turnier kegelte und später sensationell den an Position elf gesetzten Mensur Suljovic (Österreich) mit 3:1 besiegte, der durchaus zu den Geheimfavoriten auf den Titel gehörte. Sherrock war über Wochen Thema Nummer eins im Dartsport und ließ den bis dahin enormen Bekanntheitsgrad der Russin Anastasia Dobromyslova, die dreimal an der WM teilnahm, mächtig verblassen.

Frauen in Männerteams

Doch wie sieht es im Amateursport aus? Ist es denkbar, dass Frauen bei den Männern mitspielen? Ellen Fokkema, sicherlich kein bekannter Name bei den Fußballspielern, sorgte im August des vergangenen Jahres für Aufsehen. Die 19-Jährige ist eine talentierte Fußballerin. Sie spielte von klein auf mit Jungs in einer Mannschaft. In den Niederlanden, wo Fokkema für den VV Foarut spielt, stellte sie mit Hilfe ihres Vereins einen Sonderantrag beim holländischen Fußballverband KNVB, der es als Pilotprojekt ansah. Er lässt das Nachwuchstalent nunmehr in der vierten Liga, der 4e Klasse, in Friesland mit kicken.

In Deutschland ist das jedoch anders: Mädchen dürfen in den meisten Landesverbänden bis zur U17 bei den Jungs mitspielen. Hierzulande ist es schon schlichtweg eine Sensation, wenn Imke Wübbenhorst oder Inka Grings, beides ehemalige Profifußballerinnen im Herrenbereich, eine Mannschaft trainieren. „Das ist eine ganz schwierige Sache. Ich bin ein Freund davon, die Mädels bei den Herren mitspielen zu lassen“, sagte Martina Scherné vom Trainerteam der Damen des TuS Kottweiler-Schwanden. Ihr Wunsch jedoch wäre es, Frauen das Recht zu geben, im Herrenbereich Fuß zu fassen. „Männer und Jungs haben eine ganz andere Dynamik. Ich würde es so lange wie möglich zulassen, die Mädels bei den Herren mitspielen zu lassen“, fügt sie an.

Die Tischtennis-Ausnahme

Was im Fußball im Aktivenbereich noch völliges Neuland wäre, setzen andere Sportarten bereits um. So ist es im Tischtennis-Sport in der Pfalz seit einigen Jahren, in anderen Nationen seit Ur-Zeiten, zugelassen, dass Damen bei den Herren mitspielen. Zugelassen sind jedoch nur Spielerinnen bis zur 1. Pfalzliga. Das hat sich auch bewährt.

Der Damen-Spielstärkewert ist zwar meist rechnerisch etwas zu hoch, hat sich aber nach einer Saison beim „starken Geschlecht“, eingenordet, sodass auch die Frauen dann gegen Gegner auf ihrem Niveau spielen können. „Es ist schon komisch...“, hörte man zwar immer wieder aus der Herren-Ecke, wenn sie anfangs gegen die Damen verloren. Doch mittlerweile ist es nichts besonderes mehr, vielmehr ist es ein stückweit zur Gewohnheit geworden, dass beide Geschlechter zusammen spielen.

Bißbort als Musterbeispiel

Beim chinesischen Volkssport ist dies auch kein Problem, weil kaum Kraft gefragt ist, es vielmehr um spieltaktische Elemente, Rotation und Platzierung geht und eben nicht um Muskelspiel. Nur bei den Endschlägen haben die Frauen beim Tempo etwas das Nachsehen. Die frühere Akteurin der TSG Kaiserslautern Karin Bißbort ist hier ein Musterbeispiel. Bißbort, die früher in der Zweiten Bundesliga spielte, dominiert in der Herren-Bezirksklasse mit dem westpfälzischen TTC Saalstadt und hat eine stark positive Bilanz aufzuweisen.

Bei den Basketballerinnen des 1. FC Kaiserslautern sieht die Sportliche Leiterin Kerstin Coursey einen Einsatz von weiblichen Spielern bei den Herren kritisch. „Bis zur U16 sind weibliche und männliche Spieler schon vergleichbar. Aber danach sind die Frauen zumeist kleiner und auch nicht ganz so schnell“, sagt Coursey, die dennoch darauf verweist, dass es auch später noch Basketball-Varianten gibt, bei denen mit gemischten Teams gespielt wird. „Im Freizeitbereich ist das sicherlich kein Problem.“

„Nichts für den Leistungsbereich“

In der amerikanischen NBA finden Frauen zumindest an der Seitenlinie einen Platz. Brittney Griner, ein Star der WNBA, der weiblichen Basketball-Profi-Liga in den USA , wurde 2013 gar mit einem Wechsel in den Männersport in Verbindung gebracht. „Es gibt sicherlich Ausnahmen, die das schaffen können“, glaubt Coursey, die aber im Leistungsbereich die beiden Geschlechter keinesfalls mischen würde. Zu überlegen sei jedoch, ob auch im U16- und U18-Bereich mit gemischten Teams gespielt werden könnte. „Das könnte zumindest die Frauen weiterbringen“, fügt Coursey an.

Bedenken hat sie im Leistungsbereich, insbesondere ob des unterschiedlichen Körperbaus von Mann und Frau. „Im U10- bis U14-Bereich sind die Mädchen von der körperlichen Entwicklung meist weiter. Ich habe früher selbst bei den Jungs gespielt. Mir hat das weitergeholfen“, sagt die FCK-Funktionärin.

Wie eine Attrappe

Im Badminton gibt es die gemischten Teams, was aber auf den zweiten Blick wie eine Attrappe wirkt. So spielen in einem Badmintonteam vier Männer und zwei Frauen. „Es gibt zwar gemischte Mannschaften, aber Damen und Herren spielen nicht gegeneinander“, erklärt der Vorsitzende des BV, Markus Koch. Auch verweist er auf die unterschiedliche Spielstärke und Schlaghärte der beiden Geschlechter hin. „Klar, im Training spielen wir auch gemischt. Es gibt auch sicherlich Damen, die viel stärker sind als die Männer. Die Oberliga der Herren ist wohl in etwa mit der Damen-Bundesliga vergleichbar“, erklärt Koch. Auch sei es für die Damen durchaus von Interesse, in einer dem Namen nach hohen Spielklasse für ihren Verein aufzulaufen.