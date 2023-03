Gut in die Saison gestartet, dann gegen starke Gegner einige Niederlagen kassiert. Dennoch fällt das Fazit beim SV Kottweiler-Schwanden bisher positiv aus, wenn es um das Abschneiden der ersten Frauenmannschaft in der Verbandsliga geht. Auch der Rückrundenstart gelang.

Vier Siege und ein Unentschieden gab es, bis am 15. Oktober gegen den SV Obersülzen (1:3) die erste Niederlage eingesteckt werden musste. In den sechs Partien danach gab es dann allerdings nur noch zwei Zähler und teils deutliche Niederlagen gegen die Spitzenmannschaften.

„Grundsätzlich sind wir mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden. Besonders gut war, dass wir sehr gut in die Saison gestartet waren und anfangs häufig gepunktet haben, dabei auch die eine oder andere Überraschung geschafft haben“, konstatiert Michael Schirra, der mit Jens Vereecke die sportliche Verantwortung bei den SVK-Frauen trägt. Dass man sich in der Folge gegen die Top-Teams schwer tat, will Schirra nicht überbewerten. Er setzt auf den Lerneffekt und sagt, „dass wir das in der Rückrunde besser machen wollen“.

Das ganz besondere Kerwespiel

Wenn man ihn nach einem Höhepunkt der bisherigen Saison fragt, fällt Schirra zuerst das Kerwespiel am dritten Spieltag ein, als die SG Kirn/Kirn-Sulzbach vor großer Kulisse mit 2:0 besiegt wurde: „Damals haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht und am Ende auch hochverdient gewonnen.“ Nicht hervorheben möchte er indes beim Blick auf die bisher absolvierte Saison eine bestimmte Spielerin, sondern vielmehr das Kollektiv: „Wir funktionieren nur als solches, und unsere Stärke ist, dass wir immer eine schlagkräftige Truppe zusammenbekommen, auch wenn mal jemand ausfällt.“

Und mit Blick auf die Restsaison betont Schirra, dass es „weiterhin das Ziel ist, die Klasse zu halten und Kottweiler-Schwanden auf Dauer in der Verbandsliga zu etablieren“. Tabellentechnisch will sein Team, was die laufende Saison konkret betrifft, den aktuellen achten Rang möglichst halten.

Start mit einem 2:1-Erfolg

Erster Gegner im neuen Jahr war die U23 des 1. FFC Niederkirchen, gegen die es am Samstag gleich einen 2:1-Erfolg gab. Kadertechnisch hat sich in der Winterpause nichts getan, allerdings konnte bereits das Trainerteam für die Spielzeit 2023/2024 bekanntgegeben werden. Dann werden neben Michael Schirra auch Martin Haber sowie Florian Schröck als Torwartrainer bei den Kottweilerer Frauen das Sagen haben.

Statistik

Michaela Reichow (12 Spiele/0 Tore), Kim Hilbert (11/2), Aline Klinck (11/0), Lara Schuck (11/0), Marie Assel (10/0), Angela Banf (10/2), Katrin Böshar (10/4), Clara Steinhauer (10/0), Hannah Distler (9/1), Talisa Klinck (9/0), Charleene Lingyak (9/0), Emma Quirk (9/1), Carolin Stein (9/0), Annika Stratmann (9/0), Stephanie Zimmer (9/1), Adriane Vereecke (8/0), Carolin Contes (7/0), Alexis la Marr (5/0), Lara Jäher (4/0), Sophie Hoffmann (2/0)