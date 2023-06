Bei dem Versuch, ihr wegrollendes Auto zu stoppen, hat sich eine 76-jährige Frau verletzt. Die Frau hatte den Wagen am Freitagvormittag in der Schulstraße abgestellt, um Altglas zu entsorgen. Wie die Polizei berichtet, bemerkte sie dabei, dass ihr Auto zu rollen begann. Die Frau versuchte, es mit bloßen Händen zum Stehen zu bringen. Hierbei stürzte sie und verletzte sich am Kopf. Das ungebremste Fahrzeug nahm Fahrt auf, überrollte einen Begrenzungspfosten, querte die Straße und kam an gegenüberliegenden Gartenmauern zum Stehen. Die Frau wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht, das Auto musste abgeschleppt werden.