Die Polizei sucht eine junge Frau, die in der Nacht zum Mittwoch in der Nähe des St.-Martins-Platzes von mehreren Männern belästigt worden ist. Wie die Polizei mitteilte, sagte ein Zeuge den Beamten, dass die Frau unsittlich berührt worden sei. Sie habe sich vor den Männern in eine Gaststätte geflüchtet. Noch bevor die Polizei dort eintraf, ging die Frau weg. In der Spittelstraße trafen die Beamten vier Männer, ihre Personalien wurden aufgenommen.

Was sich konkret zugetragen hat, das steht aktuell nicht fest. Die betroffene Frau wird nun gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. Sie ist etwa 1,70 Meter groß, sei von kräftiger Statur und habe blonde Haare. Sie soll unter anderem eine schwarze Hose und Sneakers getragen haben. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.