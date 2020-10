Eine 21-jährige Frau hat am Sonntag eine Unfallflucht bei der Polizei gemeldet. Sie hatte den Schaden an ihrem Auto am Nachmittag entdeckt: Ihr BMW wies Schleifspuren an der Frontstoßstange und am linken Radlauf auf.

Nach eigenen Angaben habe sie selbst keinen Unfall verursacht. Die Frau vermutete, ein anderes Fahrzeug sei daher für den Schaden verantwortlich. Sie habe das Auto am Abend zuvor auf einem seitlich ausgewiesenen Parkplatz am Willy-Brandt-Platz, mit der Fahrzeugfront in Richtung Rathaus abgestellt. In der Nacht auf Sonntag fuhr sie von dort in die Nähe ihres Elternhauses im Bereich „Am Obergarten“/„Zur Geißdell“ in Morlautern. Dort stellte sie den BMW gegen 2.30 Uhr parallel zur Friedhofsmauer ab. Der Schaden soll nach ihren Angaben am Abend, als sie den Pkw auf dem Willy-Brandt-Platz abstellte, noch nicht da gewesen sein. Eine Streife begutachtete das Fahrzeug und stellte dabei fest, dass der Schaden nicht in der Nacht in Morlautern entstanden sein kann. Eine Fremdverursachung ist dennoch möglich.

Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich telefonisch unter 0631/369-2150 bei der Polizei melden.