Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstagabend eine 71-jährige Frau verletzt worden. Laut Polizei war sie mit ihrem Pkw auf der Hauptstraße in Katzweiler unterwegs, als sie in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und gegen eine Ampel stieß. „Aufgrund der Umstände ist davon auszugehen, dass die Frau aus medizinischen Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor“, so die Polizei. Die Frau kam ins Krankenhaus. Neben Streife und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg im Einsatz.