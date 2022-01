Ein 35-jähriger Mann hat seine Partnerin verletzt und dann sein eigenes Auto demoliert. Wie die Polizei berichtet, kam es am Montagabend zum Streit zwischen den Eheleuten. Eine Streife rückte aus. Der 35-Jährige hatte an seinem Wagen eine Scheibe eingeschlagen und die Kennzeichenschilder abgerissen. Wie sich herausstellte, soll er am Vorabend seine jüngere Lebenspartnerin geschlagen und leicht verletzt haben. Um eine erneute Eskalation zu verhindern, erteilten die Polizisten dem Mann einen Platzverweis. Der 35-Jährige befolgte die Anordnung nicht. Stattdessen machte er Anstalten, in sein Haus zurückzugehen. Die Beamten hielten ihn fest und nahmen ihn in Gewahrsam. Gegen den Mann wurde eine Verfügung zum Schutz vor häuslicher Gewalt erlassen. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung.