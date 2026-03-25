Betrüger haben eine 60-Jährige aus Kaiserslautern um eine hohe Geldsumme gebracht. Die Frau hatte laut Polizei am Dienstag eine Nachricht erhalten, dass eine Auszahlung im vierstelligen Bereich von ihrem Konto erfolgen soll. Falls sie den Betrag nicht angewiesen hätte, sollte sie sich melden. Das tat die 60-Jährige unter dem angegebenen Kontakt. Die Täter erklärten, dass ihr Konto angeblich gehackt worden sei und sie ihr Geld schnellstmöglich transferieren sollte. Das tat die Geschädigte – mit der Folge, dass sich die Unbekannten 60.000 Euro von ihr erschlichen. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.