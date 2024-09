Wie die Polizei jetzt mitteilt, ist am Donnerstag in der Pariser Straße eine 20-Jährige tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein, weil aufgrund von Gesamtumständen ein Tötungsdelikt aktuell nicht ausgeschlossen ist, teilt die Polizei mit. In diesem Zusammenhang wurde ein 20-Jähriger am Freitagabend in Hessen vorübergehend festgenommen. Ein Haftbefehl gegen den Mann wurde zwischenzeitlich gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Der Haftgrund der Fluchtgefahr besteht derzeit nicht. Die Ermittlungen dauern an.