Unter dem Einfluss von Drogen hat am Montagmorgen eine 37-Jährige in der Rosenhofstraße n Enkenbach-Alsenborn einen Unfall verursacht, dann flüchtete sie und ließ ihren Wagen stehen. So teilte es die Polizei mit. Die Frau war laut dem Bericht mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. Zunächst sei der Ford gegen einen Stromverteilerkasten geprallt und schließlich gegen eine Mauer. Dort sei das Fahrzeug stehengeblieben. Ein Zeuge habe den Pkw am frühen Morgen entdeckt. An dem Auto seien keine Kennzeichen montiert gewesen.

Joints und Ecstasy-Tabletten im Auto

Einsatzkräfte machten die Fahrzeughalterin dennoch ausfindig. Die Beamten fahndeten nach der Frau. Sie wurde in der Römerstraße angetroffen. Die 37-Jährige stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss, was ein Schnelltest bestätigte. Zudem fanden Polizisten in ihrem Auto mehrere, teils angerauchte Joints und einige Ecstasy-Tabletten. Das Rauschgift wurde sichergestellt und die 37-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Gegen sie wird jetzt ermittelt. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt.