Im Krankenhaus endete eine Auseinandersetzung mit seiner Partnerin für einen Mann aus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn am Sonntagabend. Nachdem das Paar zusammen Alkohol getrunken hatte, waren der Mann und die Frau gegen 21 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten, berichtet die Polizei. In dessen Verlauf gab die 37-jährige Frau ihrem Partner eine Ohrfeige – der Mann schlug zurück. Daraufhin griff sich die Frau eine Bierflasche und schlug ihrem Freund damit ins Gesicht. Dieser erlitt dadurch eine stark blutende Platzwunde unterhalb des Auges. Er wurde vom Rettungsdienst zunächst vor Ort versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. Erste Alkoholtests bei beiden Beteiligten ergaben Pegel von 1,49 und 1,59 Promille. Gegen beide wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.