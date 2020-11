Zwei Männer sind am Mittwochnachmittag im Keltenweg aufgefallen. Sie gaben sich gegenüber einer 70-jährigen Anwohnerin als Vodafone-Mitarbeiter aus. Ähnliche Meldungen gab es auch aus der Konrad-Adenauer-Straße und aus Morlautern.

Gegen 14.10 Uhr erschienen die Männer bei der 70-Jährigen im Keltenweg, um den Telefonanschluss zu überprüfen. Die Anwohnerin gewährte ihnen Zutritt zu ihrem Keller. Die Männer prüften den Telefonanschluss und gaben an, auch die Feuchtigkeit im Keller messen zu müssen. Dies kam der Anwohnerin seltsam vor. Als die vermeintlichen Vodafone-Mitarbeiter gehen wollten, funktionierte der Fernseher nicht mehr. Die 70-Jährige rief die Beiden zurück und diese setzten alles wieder instand und verließen das Haus fußläufig in unbekannte Richtung.

Einer der beiden Männer ist laut Beschreibung circa 1,85 bis 1,90 Meter groß, trägt schwarze, leicht gelockte Haaren. Der zweite Mann soll ungefähr 1,80 bis 1,85 groß sein. Er hatte einen Mitarbeiterausweis vorgezeigt. Beide trugen wohl normale Straßenkleidung.

Ähnliche Meldungen am selben Tag

Aufgrund der Personenbeschreibung der Dame konnten ähnliche Meldungen in der Umgebung mit dem Vorfall in Verbindung gebracht werden. Ebenfalls gegen 14 Uhr wurde einer der Männer in der Konrad-Adenauer-Straße gemeldet. Auch hier soll er sich als Vodafone-Mitarbeiter ausgegeben haben.

In Morlautern wurden gegen 16 Uhr verdächtige Männer gemeldet, die sich als Mitarbeiter des Telefonanbieters ausgaben. Sie fertigten mit einem Computertablet Fotos in der Straße an. Unterwegs waren die Männer mit einem grauen Audi A5.

Die Polizei suchte in allen drei Fällen die Gebiete ab, konnte die Personen aber nicht ausfindig machen. Hinweise darauf, dass sich die Männer strafbar gemacht haben könnten, liegen aktuell nicht vor. Es sei aber nicht auszuschließen, dass Diebe mögliche Einbruchsziele auskundschaften. Daher sollten Unbekannte nie in die Wohnung gelassen werden.