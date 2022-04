Die Polizei ermittelt gegen eine 52-Jährige wegen des Verdachts des Ladendiebstahls. Die Frau wurde dabei beobachtet, wie sie in einem Einkaufsmarkt einzelne Seiten einer Zeitschrift herausriss. Die Seiten versteckte sie zwischen den Blättern eines anderen Hefts, welches sie an der Kasse bezahlte. Zeugen beobachteten das Vorgehen und informierten das Verkaufspersonal. Ein Mitarbeiter sprach die 52-Jährige an. Sie gab das Herausreißen der Seiten und den Diebstahl zu. Die beschädigte Zeitschrift bezahlte die Frau im Nachhinein.