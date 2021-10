Ein seit Tagen andauernder Beziehungsstreit, bei dem eine Frau von ihrem Partner mehrfach geschlagen wurde, ist am Samstag eskaliert.

Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, meldete sich am Samstagmittag eine Frau bei der Polizei, weil sie Streit mit ihrem Lebensgefährten hatte und sich nicht mehr selbst zu helfen wusste. Den Beamten, die sie zuhause aufsuchten, schilderte sie, dass der Streit bereits seit Tagen andauerte. Am Samstag schließlich habe sie sich nach wiederholten Schlägen ihres Partners ins Badezimmer flüchten müssen und die Polizei gerufen.

Der deutlich alkoholisierte Lebensgefährte der Frau wurde von den Beamten aus der Wohnung verwiesen, um weitere Gewalttätigkeiten zu verhindern. Da er sich jedoch weigerte, wurde er schließlich zur Dienststelle gebracht und musste bis zu seiner Ausnüchterung einige Zeit in einer Zelle verbringen. Er wird sich zudem wegen seines Gewaltausbruchs verantworten müssen, kündigt die Polizei an.