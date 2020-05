Eine Hausbesitzerin hat am Dienstag in einem Verschlag hinter ihrem Anwesen Knochenteile gefunden. Das Haus steht aktuell leer, die Knochen fand die Frau bei Renovierungsarbeiten. Sie verständigte die Polizei. Fachleute der Kriminalpolizei inspizierten den Fund: Es handelt sich zweifelsfrei um Überreste von Knochen. Die Teile sind klein, alt und porös. Sie ähneln kaum menschlichen Gebeinen. Laut den Ermittlern handelt es sich wahrscheinlich um Tierknochen. Eine Katze, ein Marder oder irgendein anderes Tier könnte vor langer Zeit in den Verschlag geraten und unbemerkt eingesperrt worden sein. Um auf Nummer sicher zu gehen, wird ein Rechtsmediziner den Fund untersuchen. Das Ergebnis liegt noch nicht vor.