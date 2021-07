Mit einem Sex-Video erpresst wird 52-jähriger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern. In einem sozialen Netzwerk im Internet hatte er eine Frau kennengelernt. Wie die Polizei berichtet, chattete die Frau zunächst per Video mit dem Mann. Dann entkleidete sie sich und forderte den 52-Jährigen auf, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Die Unbekannte zeichnete ihn dabei ohne sein Wissen auf. Kurz darauf schickte sie ihm das Video und forderte 1000 Euro. Sie drohte damit, das Video zu veröffentlichen, sollte er nicht zahlen. Der 52-Jährige ließ sich nicht auf die Erpressung ein, sondern erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen laufen.