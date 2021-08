Schwer verletzt hat sich eine 33-jährige Frau bei einem Unfall auf der A6 am Mittwochabend. Glück im Unglück: Die drei Kinder auf dem Rücksitz blieben unverletzt. Wie die Polizei berichtet, kam die Frau unmittelbar vor dem Autobahnkreuz Landstuhl mit ihrem Wagen ins Schleudern. Das Auto touchierte zunächst die Mittelschutzplanke, rutschte anschließend quer über die Fahrbahn und prallte dann in die rechte Seitenschutzplanke. Danach schleuderte der Ford S-Max weiter über die Fahrbahn und kollidierte erneut mit der rechten Seitenschutzplanke, bevor er im Ausfädelungsstreifen zur A62 zum Stehen kam. Ein Ersthelfer fand die Fahrerin schwerverletzt im Fußraum. Ihre drei Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren saßen unverletzt auf den Rücksitzen. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau ins Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist die 33-Jährige inzwischen außer Lebensgefahr. Der Sachschaden an ihrem Auto dürfte sich auf etwa 15.000 Euro belaufen. Während der Unfallaufnahme war die A6 in Fahrtrichtung Mannheim für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt.