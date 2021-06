Auf einem Feldweg zwischen Obersulzbach und Sulzbachtal sind ein Transporter und ein Auto zusammengestoßen, teilt die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge kam es am Dienstag gegen 14 Uhr zu dem Unfall, als ein 20-jähriger Mann mit einem Mercedes-Transporter aus Richtung Obersulzbach kommend in Richtung Sulzbachtal fuhr. Eine 26-jährige Frau, die mit ihrem Seat Ibiza in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, hielt am rechten Wegesrand, um den Transporter passieren zu lassen. Der Transporter-Fahrer fuhr jedoch zu weit links, so dass er mit dem Seat kollidierte. Durch den Aufprall zog sich die Frau eine Verletzung am Handgelenk zu; außerdem klagte sie über Schmerzen und Übelkeit. Der Seat musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 4000 Euro geschätzt.