Im morgendlichen Berufsverkehr ist eine 46 Jahre alte Autofahrerin auf der A6 in Richtung Saarbrücken bei Ramstein-Miesenbach gegen 7.10 Uhr aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und mit ihren Wagen in die Mittelleitplanke gekracht. Wie die Polizei weiter mitteilt, erlitt die Frau bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto und mehrere Leitplanken wurden beschädigt. „Es entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe“, so die Sprecherin des Polizeipräsidiums Westpfalz, Christiane Lautenschläger.