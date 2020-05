Im November hatte Franz, der Schwan vom Vogelwoog, seine Partnerin Sissi nach mehreren tätlichen Angriffen auf sie endgültig verloren. Seit ein paar Wochen hat der Vogel nun eine neue Kameradin an seiner Seite und ist, so hat es den Anschein, frisch verliebt.

Für Uwe Walter, den Inhaber des Kunst-Cafés am Vogelwoog, hat Franz von Anfang an zum Café dazu gehört. Dort stolziert der Schwan ganz selbstverständlich mitten ins Lokal und zu Walter kommt er in der Regel auch direkt geflogen, sobald er dessen Stimme auch nur aus der Ferne hört oder ihn am Ufer erkennt.

In diesen Tagen ist das nicht mehr so unbedingt der Fall. Franz hat eine neue Frau an seiner Seite. „Emma“ haben Fans sie nach einem entsprechenden Aufruf des Café-Besitzers im Internet getauft.

Uwe Wagner hatte die Entwicklung der Beziehung von Anfang an im Blick. Von der Kläranlage, ihrem ursprünglichen Terrain, sei Emma anfangs öfter mal zum Vogelwoog geflogen, mit der Zeit dann immer länger geblieben.

Während Franz nach Walters Beobachtungen eher flugfaul ist, fliegt sie auch jetzt noch gelegentlich weg, kommt aber immer wieder. Franz wiederum, der den Vogelwoog als sein Revier sonst streng verteidige, lasse seine Neue sogar mit ihm zusammen fressen, wenn er ihnen Futter ausbringe. Bei Sissi habe er das nie geduldet, schildert der Gastronom.

Nachdem sich die Schwäne in jüngster Zeit immer häufiger ins hohe Schilf zurückziehen, will er nicht ausschließen, dass sich da jetzt sogar etwas in Sachen Nachwuchs tut. Für die vielen Spaziergänger, die in diesen Tagen auch mit ihren Kindern verstärkt am Vogelwoog spazieren, ist das Schwanenpärchen, das da so harmonisch Seite an Seite über den See treibt, schon jetzt ein Anblick, der Freude macht.