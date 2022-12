Was unter dem Grün einer Nordmanntanne in der Wohnung von Franz und Heidi Engels kurz vor dem Fest auf dem Fußboden Form annimmt, kann sich sehen lassen. Eine mit Liebe zum Detail gestaltete Miniaturlandschaft ist es, die sich unter dem Baum ausbreitet. Bethlehem ist überall.

Wo zuerst hinschauen? Auf die Schafe, Ziegen, Kühe, Hunde und Esel, die sich zur Krippe aufmachen? Auf Maria und Josef, die neben dem Kind auf einer Anhöhe in einer Sandsteinhöhle ihren Platz haben? Auf Teile eines Kolosseums aus hellem Travertinstein? Auf römische Gladiatoren, die mit einem Pferdegespann unterwegs sind oder auf die ländlichen Szenen, die einen Einblick in das einfache Leben von Hirten und Bauern geben?

Die Weihnachtskrippe hat in der Familie Engels Tradition. Einen Tag Urlaub hat sich Franz Engels genommen, um die Darstellung der Geburt Jesu in Szene zu setzen. Dabei umfasst die Grundfläche gerade mal zweieinhalb Quadratmeter. Umgeben von Kisten, Kartons und Tütchen, Rinde, Wurzeln und Moos ist er dabei, die Krippenlandschaft in Szene zu setzen. Nicht zu vergessen die Vielzahl von kleinen Figuren, die die Darstellung lebendig werden lassen. Und zu jeder Figur, zu jedem Detail weiß der Mitarbeiter des Referats Rechnungsprüfung der Stadtverwaltung etwas zu erzählen.

Die Krippe aus Buntsandstein hat er zusammen mit seiner Frau Heidi in Deidesheim erstanden. Die Reste eines Kolosseums hat er von einer Pilgerfahrt mit der Pfarrei Heiliger Martin aus Rom mitgebracht. Könige, Dromedare, römische Soldaten, „die Volkszählung zur Zeit von Jesu Geburt überwachen“, Reiter und Figuren aus dem ländlichen Leben hat der Sammler von historischen Figuren des ehemaligen Spielzeugwarenherstellers „Hausser“ im Laufe der Zeit auf Börsen und Auktionen erstanden.

Seit über 20 Jahren hat Franz Engels die „Sammelwut“ von Spielzeugfiguren aus Masse und Elastolin gepackt. Eine Leidenschaft, die ihm bereits ein kleines Museum beschert hat. Auch ohne Kinder hat das Ehepaar, das sich in der Pfarrei Heiliger Martin engagiert, seine Freude an der hauseigenen Weihnachtskrippe. „Es ist ein Gesamtkunstwerk“, macht Heidi Engels ihrem Ehemann ein Kompliment für die Darstellung der Krippenlandschaft.