Franz Bettinger nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um sein Thema geht: die Pflege. 1979 ist der Kaiserslauterer als frisch gebackener Abiturient erstmals damit in Berührung gekommen, später hat er das Gesundheitssystem aus ganz unterschiedlichen Perspektiven kennengelernt – und diese Faszination hat ihn bis heute nicht mehr losgelassen.

Mit 18 Jahren hat der gebürtige Ramstein-Miesenbacher seine ersten Erfahrungen im Landstuhler St. Johannis-Krankenhaus gemacht. „Ich habe in der Pflege gearbeitet und war schon als Praktikant bei Operationen dabei“, blickt er zurück. In den dort tätigen Nonnen hat er Ansprech- und Diskussionspartnerinnen gefunden. „Ich fand die cool. Wir hatten einen respektvollen, aber gelassenen und gelösten Umgang miteinander“, beschreibt er die Arbeitsatmosphäre, die ihn in seinen beruflichen Plänen bestärkte. Die hatten zunächst anders ausgesehen: Philosophie und Politik wollte er nach dem Abitur am Heinrich-Heine-Gymnasium studieren.

Bevor er 1982 seine Ausbildung als Krankenpfleger im damaligen Städtischen Krankenhaus Kaiserslautern antreten konnte, arbeitete er ein Jahr lang als Hilfskraft im Fahrdienst, in der Bettenzentrale und in verschiedenen Abteilungen. Kaum sein Examen in der Tasche, wechselte er drei Jahre später als Pfleger ins Landstuhler Rehazentrum. Von 1989 an war er ein Jahr lang als Pfleger im Kuseler Krankenhaus tätig, ehe er in die Neurochirurgie der Uniklinik Homburg wechselte. „Ich habe damals schon gedacht, dass ich mich weiterentwickeln will“, nennt Bettinger den Grund für die vielen Stationen. Sein Wissensdurst trieb ihn zu einem Fernstudium der Wirtschaftswissenschaften. Parallel überlegte er, sich selbstständig zu machen, und arbeitete ein Konzept für einen ambulanten Pflegedienst aus. 1992 war es soweit. „Ich habe den ersten privaten ambulanten Pflegedienst im Landkreis Kaiserslautern auf die Füße gestellt“, sagt Bettinger, der fünf Jahre später im Dienstleistungszentrum von Ramstein-Miesenbach ein Seniorenheim mit 20 Plätzen eröffnete.

„Als Pälzer Bu die Kieler Landesregierung gegrillt“

Als Leiter einer Senioreneinrichtung in Enkenbach-Alsenborn kam er mit Pflegebedürftigen und deren Angehörigen in Kontakt, die seine Unterstützung bezüglich der Finanzierung eines Pflegeplatzes, des Stellens von Anträgen oder der Einstufung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung, heute Medizinischer Dienst Rheinland-Pfalz, suchten. 2014 nahm er dann eine neue Herausforderung als Leiter der Landesgeschäftsstelle Schleswig-Holstein des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Kiel an. Er beriet Existenzgründer, begleitete Nachfolgekonzepte für bestehende Einrichtungen, war Gremiumsmitglied im Landespflegeausschuss, nahm an Entgeltverhandlungen teil oder gab Stellungnahmen zu Gesetzesänderungen ab. „Das war genau mein Ding, dafür habe ich gebrannt“, meint er mit spitzbübischem Lächeln und erinnert sich, wie er „als Pälzer Bu in der Kieler Landesregierung seine Opponenten gegrillt habe und auch gegrillt wurde“. Die Schattenseite: Fast jedes Wochenende pendelte er mit dem Zug nach Kaiserslautern, um bei seiner Frau und seinem heute 24 Jahre alten Sohn zu sein. „Wenn die Stelle in Stuttgart gewesen wäre, wäre ich heute noch dort“, ist er sich sicher.

Gutachten enthalten teils sachliche Fehler

So aber stand für ihn irgendwann fest: „Ich mache mich selbstständig.“ Seit 2002 war er als Pflegesachverständiger und unabhängiger Pflegegutachter tätig, da lag es nahe, in diesem Metier seine Expertise als Dienstleister anzubieten. Sein Schwerpunkt liegt in der Beratung von Menschen, die einen Pflegegrad beantragen möchten oder mit der Einstufung nicht zufrieden sind. Nach seiner Einschätzung werde der tatsächliche Pflegeaufwand beim Hausbesuch oder bei Telefoninterviews des Medizinischen Dienstes häufig nicht abgebildet. Auch komme es nicht selten vor, dass in den Gutachten Widersprüche auftauchen. „Zum Teil sind das Absurditäten“, meint er. „Es gibt auch Gutachten, in denen offensichtlich sachliche Fehler gemacht wurden“, kritisiert er. Teils würden Textbausteine aus anderen Unterlagen ohne Namensänderung hineinkopiert.

Stößt er auf Ungereimtheiten, tritt er als „Schlachtross“, wie er sich selbst lachend bezeichnet, für seine Klienten wenn nötig bis zum Sozialgericht ein. „Das hat auch etwas mit meinem Sinn für Gerechtigkeit und Anstand zu tun“, so Bettinger, der sich freut, wenn seiner Einschätzung am Ende gefolgt wird. Daneben ist er als Gutachter für Pflege- und Krankenkassen unterwegs, erstellt Konzepte und Machbarkeitsstudien für Pflegeeinrichtungen, führt Pflegesatzverhandlungen oder schult Personal.

Anfang Oktober ist er vom Europäischen Gesundheitskongress in München zurückgekehrt, wo er zu dem Thema „Lieber an der Supermarktkasse: Warum steigen Pflegekräfte aus?“ referierte. Bei diesem Thema nimmt er kein Blatt vor den Mund. Ihn ärgern Zitate wie „Pflege kann doch jede/r“ seitens mehrerer Bundespolitiker. „Der Kongress war sehr gut, weil unterschiedliche Player zusammengekommen sind. Das ist wichtig.“ Aber er hält fest: „Es gibt kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem.“