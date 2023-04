Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drei Wochen waren französische Tischlerlehrlinge zu Gast in der Meisterschule des Handwerks in Kaiserslautern. Gelernt wurde an der Werkbank und fürs Leben.

In den Räumen der Tischler an der Meisterschule in Kaiserslautern herrscht ein munteres Sprachendurcheinander. Französisch auf der einen Seite, Deutsch auf der anderen, häufig klingt es nach