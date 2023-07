Die französische Gartenparty inmitten sommerlicher Blütenpracht auf der Gartenschau hat ihren ganz eigenen Charme und selbst nach mehr als zehn Jahren nichts von ihrer Anziehungskraft verloren. Kein Wunder, dass man da auch schon mal alte Freunde trifft.

Bei Akkordeonmusik, einem Getränk und kleinen Leckereien auf dem Gartenschaugelände ein wenig französische Lebensart genießen zu können, das wollten sich am vergangenen Samstagabend zahllose Besucher nicht entgehen lassen. Alexandra Maas (Akkordeon) mit den Kollegen Harald Pfeil (Gitarre), Wolfgang Janischowski (Kontrabass) und Ingo Wenzlawowicz (Schlagzeug) hatten als „French Touch“ neben französischen Musettes, Tangos und Ausflügen in den Jazz auch französische Walzer im Repertoire. Ein Walzer gehöre schließlich auf jeden Fall dazu, erklärte Maas. Außerdem ein Hauch aus der „Fabelhaften Welt der Amelie“ – das gefiel auch den vielen Gartenschau-Stammgästen, die es sich vor der Bühne gemütlich gemacht hatten.

»French Touch« unterhielt am Samstag die Gäste. Foto: VIEW

Lampions in den französischen Nationalfarben blau-weiß-rot trugen ebenso zur hochsommerlichen Atmosphäre bei, wie die Decken und Kissen, die Veranstaltungsleiterin Melanie Groß aus früheren „Sommerzaubern“ bereitgelegt hatte. Sie waren im Nu vergriffen. „Alles ist so friedlich hier, so ruhig und angenehm“, sagte ein Ehepaar, das sich sichtlich zufrieden in Sicht- und Hörweite der Bühne in die ergatterten Kissen kuschelte. Decken hatten sie sich selbst mitgebracht.

Rotwein und Rosé sind besonders beliebt

Vorgesorgt hatten auch ganz viele Besucher, die den Abend mit mitgebrachtem Essen und Getränken an einem der langen Tische zu genießen gedachten. Auffällig war dabei, dass bei dieser Veranstaltung im Freien nicht, wie sonst üblich, hauptsächlich Bier und Limonade, sondern auch Rotwein und Rosé getrunken wurden: echt französisch eben. Wer selbst nichts mitgebracht hatte, fand bei Pfälzer Gastronomen das Passende. Die Weinbar und Vinothek Cuvée hatte Wein aus dem Elsass, einen prickelnden Crémant und auch ein französisches Dunkelbier im Gepäck.

Bei den Gebrüdern Kraus aus Otterberg standen die Leute für Knoblauchbaguette und Trüffelpommes an. Gefragt war häufig die Merguez – eine pikante Hackfleischwurst aus Rindfleisch und Lamm. „Au, ist die scharf!“, entfuhr es einem Käufer spontan. Ein Bier werde da wohl nicht reichen, befürchtete der Mann. Flammkuchen und Crêpes durften nicht fehlen – beides hatte die Gastronomie Kaiserberg im Angebot.

Einfach nur chillen

Frisch aus dem Urlaub wieder in Deutschland gelandet, hatte sich Conny Weber die französische Gartenparty auf der Gartenschau auf keinen Fall entgehen lassen wollen. Sie liebe „French Touch“, dazu das Ambiente im Freien: „Das ist nicht zu toppen – einfach traumhaft.“

„Die machen wunderschöne Musik“, kommentierte Musiker Uwe Forsch den Auftritt der Kollegen auf der Bühne. Auf dem Rücken liegen und einfach nur chillen wollte auch Stephanie Dohmen. Vor allem aber freute sich das Paar auf ein Treffen mit alten Bekannten und Freunden. Das dauerte dann zwar eine Weile, aber sie hatten vorgesorgt: eine Flasche trockener französischer Rotwein, dazu spanische Feigensalami und Käse – alles in handliche Würfel geschnitten –, eine Stange Baguette und Erdbeeren.

Alte Bekannte getroffen

Einige Zeit später war aus dem Paar eine ganze Gruppe geworden. Eine Bekannte habe ihn zur Party auf der Gartenschau eingeladen, schilderte „Manne“ aus der Gruppe. Ein wenig verblüfft war er schon, denn er hatte am Samstag tatsächlich Menschen getroffen, die er schon 40 Jahre kennt, aber sonst nie sieht. Zu diesem Zeitpunkt war der mitgebrachte Rotwein schon leer, an den Ständen ringsum war jedoch für Nachschub gesorgt.