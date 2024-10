Die 76. Buchmesse in Frankfurt zeigte neue Trends. Die neue Halle mit Lesungen von Tik-Tok-Autoren zog junge Leser in Scharen an. Was nehmen Kaiserslauterns Buchhändler von der Messe mit? Und welche Bücher empfehlen sie für lange Herbstabende?

Petra Dressing von der Buchhandlung Thalia