Eine tolle Vorstellung boten die „Lautrer“ beim 41. Marathon in Frankfurt. Tobias Kiefer, Sascha Ahrens, Daniel Gundall und Torsten Reuter starteten als Team beim Staffelwettbewerb und beendeten den Wettbewerb als Sechste.

Beim Zieleinlauf in der Frankfurter Festhalle zeigte die Uhr für das Quartett aus Kaiserslautern 2:43:32 Stunden an. Jeder der vier Läufer hatte ein Teilstück der 42,195 Kilometer langen Strecke absolviert und dann den „Staffelstab“ an einen Teamkollegen weitergegeben. „Es hat viel Spaß gemacht“, sagte Sascha Ahrens nach dem Staffelwettbewerb, bei dem über 1700 Teams starteten.

Er und seine drei Mitstreiter sind eigentlich Hyrox-Athleten und nutzten den Lauf in der Mainmetropole als Vorbereitung für den nächsten großen Wettkampf in dieser boomenden Fitness-Sportart. Im kommenden Februar wollen sie bei den Hyrox-Europameisterschaften in Wien die Lauterer Farben vertreten.