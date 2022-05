Am 14. Mai sollen die beiden städtischen Freibäder startklar sein. Doch wie fast immer gibt es noch ein paar Hürden zu bewältigen. Die RHEINPFALZ hat nachgefragt, worauf sich Wasserratten in Waschmühle und Warmfreibad einstellen können und mit was sie rechnen müssen.

Etwa 150 Kita-Beschäftigte haben am Mittwochmorgen in Kaiserslautern für bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Bezahlung demonstriert.

Am Samstag soll ein Tieflader eine neue Attraktion für das Bachbahnmuseum in Erfenbach anliefern: eine rund 14 Tonnen schwere Rangierlok aus dem Jahr 1970.

Die gestiegenen Parkgebühren in Kaiserslautern betreffen nicht nur Autofahrer, die in der Stadt einkaufen wollen. Am Mittwoch nahm Oberbürgermeister Klaus Weichel einen Ordner mit 1000 Unterschriften von Beschäftigten des Westpfalz-Klinikums und des Pfalzklinikums für günstigere Parkplätze entgegen.

Drei Tage lang wird das Gelände vor dem Fritz-Walter-Stadion zum größten Biergarten der Stadt umfunktioniert. Bei der ersten Lautrer Bierbörse sind über 300 verschiedene Sorten aus der ganzen Welt im Angebot.

Wenn alles nach Plan läuft, könnten zum Jahresende 2023 die ersten älteren Menschen ihre Senioren-Wohnungen im Neubau der Arbeiterwohlfahrt Pfalz beziehen. 30 barrierefreie, seniorengerechte Wohnungen sollen auf dem Gelände in der Hauptstraße in Hochspeyer entstehen.