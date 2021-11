Die städtische Eisbahn öffnet am Freitag, 19. November, die Türen. Nachdem die Eisbahn im vergangenen Winter abgesagt worden war, können Groß und Klein jetzt wieder über das Eis fegen. Wir erklären, welche Regeln zu beachten sind, wie die Anmeldung funktioniert und wer alles Zutritt zum Eisvergnügen erhält.

Wann startet „KL on Ice“?

Am Freitag, 19. November, geht es los. Geöffnet bleibt bis 13. Februar 2022.

Wie sind die Öffnungszeiten?

Am Eröffnungstag, 19. November, beginnt der Betrieb erst um 19 Uhr. Ansonsten hat die Eisbahn täglich von 9 bis 12 Uhr, 13 bis 15 Uhr, 16 bis 18 Uhr, 19 bis 21 Uhr geöffnet. An den Feiertagen 25. Dezember, 26. Dezember, 1. Januar jeweils von 13 bis 15 Uhr und 16 bis 18 Uhr. An Heiligabend (24. Dezember) und Silvester (31. Dezember) ist die Eisbahn geschlossen.

Muss man sich anmelden?

Alle Gäste müssen sich vorab über die Homepage der Stadt Kaiserslautern anmelden.

Werden Kontaktdaten erhoben?

Von jedem Gast werden die persönlichen Kontaktdaten erfasst. Dies dient im Infektionsfall der Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt. Auf der Homepage der Stadt gibt es ein Formular zum Download, das vor dem Besuch der Eisbahn ausgefüllt und ausgedruckt und an der Kasse abgegeben werden kann. Die Kontaktdaten können auch vor Ort angegeben werden, etwa mit der Luca-App.

Wie wird bezahlt?

Die Zahlung erfolgt vor Ort am Eingang zur Gartenschau. Barkasse und Kartenzahlung sind möglich.

Wie viele Menschen können rein?

Maximal dürfen 150 Personen gleichzeitig pro Laufzeit in die Halle. Danach ist keine Buchung mehr möglich.

Wie ist der Zutritt geregelt?

Der Zutritt erfolgt nach 2G+. Zutritt erhalten: Vollständig geimpfte Personen ab zwei Wochen nach der Zweitimpfung. Genesene Personen mit einem Nachweis über eine überstandene Infektion, die nicht länger als sechs Monate zurückliegt. Kinder bis elf Jahre oder Schüler. Personen mit einem negativen Corona-Test. Das kann ein PoC-Antigen-Test oder ein PCR-Test sein, nicht älter als 24 Stunden. Der Nachweis wird kontrolliert.

Können sich Gruppen anmelden?

Schulen und Gruppenanmeldungen ab zehn Personen müssen telefonisch vorab bei der Eisbahnkasse erfolgen. Der Zutritt wird dann für diese Gruppen garantiert. Das Mieten der kompletten Eishalle ist nicht möglich.

Welche Hygieneregeln gelten?

In der Halle gelten die AHA-Hygieneregeln: Abstand halten, Hygiene beachten, Maskenpflicht. Die Maskenpflicht besteht generell, auch auf dem Eis. Zugelassen sind medizinische Masken (OP-Masken) und FFP2-Masken.

Wie funktioniert die Schlittschuhausleihe und gibt es Laufhilfen?

Wegen der Corona-Vorgaben kann nur ein Schlittschuhpaar pro Person und Tag ausgegeben werden. Nach der Nutzung werden die Schuhe desinfiziert und getrocknet und stehen an diesem Tag nicht mehr zur Verfügung. Dadurch kann es zu Engpässen in der Ausleihe kommen. Eigene Schlittschuhe können vor Ort geschliffen werden. Die Pinguin-Laufhilfen können ebenfalls ausgeliehen werden, sie werden nach Gebrauch desinfiziert.

Gibt es Spinde?

Die Hälfte der Spinde kann genutzt werden, Schlösser können ausgeliehen werden. Beides wird nach der Nutzung desinfiziert.

Was ist mit der Gastronomie?

Die Gastronomie ist geschlossen.

Gibt es Mehrfachkarten?

In dieser Saison werden keine Mehrfachkarten angeboten. Mehrfachkarten aus den Vorjahren bleiben gültig, sind aber diese Saison ausgesetzt.

Wie hoch sind die Preise?

Pro Laufzeit zahlen Erwachsene 3,50 Euro, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre 2,50 Euro, Schüler im Klassenverband 2 Euro. Der Schlittschuhverleih kostet 3,50 Euro, für Schüler im Klassenverband 2 Euro. Schlittschuhschleifen kostet 6,50 Euro, das Ausleihen von Laufhilfen pro Stunde 2 Euro.