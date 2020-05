Scharenweise erkrankte Mitarbeiter, Kurzarbeit, leere Intensivstationen und fehlende Schutzausrüstung? Rund ums Westpfalz-Klinikum und die Arbeit mit Corona-Patienten kursieren viele Gerüchte und Unklarheiten. Ein Faktencheck.

Wie viele Corona-Patienten werden derzeit im Westpfalz-Klinikum behandelt?

Keiner auf der Isolationsstation und drei auf der Intensivstation.

Einer der beiden Patienten aus Frankreich, die im Westpfalz-Klinikum behandelt wurden, ist gestorben. Wie geht es dem zweiten Franzosen?

Aus Datenschutzgründen will sich das Klinikum nicht äußern.

An welchen Standorten des Westpfalz-Klinikums wurden und werden Corona-Patienten behandelt?

Schwerpunktmäßig in Kaiserslautern, es gab allerdings auch in Kusel schon einen Fall. An den Standorten Kirchheimbolanden und Rockenhausen bislang nicht.

Sind Krankenhaus-Mitarbeiter an Corona erkrankt?

Weniger als zehn Mitarbeiter im Westpfalz-Klinikum sind bislang positiv auf das Virus getestet worden – bei insgesamt gut 4000 Beschäftigten.

Wie geht es ihnen?

Niemand ist ernsthaft erkrankt, es waren jeweils milde Verläufe. Die Mitarbeiter kamen direkt in häusliche Isolierung.

Haben sich die erkrankten Mitarbeiter bei Patienten angesteckt?

Das konnte nicht nachgewiesen werden. In allen Fällen ist eine Ansteckung im privaten wahrscheinlicher.

Was tut das Westpfalz-Klinikum, um die Mitarbeiter zu schützen?

Alle Beschäftigten müssen ein Fiebertagebuch führen und auf Symptome achten. Im Zweifel wird ein Abstrich genommen und im Zentrallabor ausgewertet. Erst nach zwei negativen Abstrichen dürfen die Mitarbeiter wieder arbeiten. Präventiv tragen alle Beschäftigte medizinischen Mund-Nasen-Schutz, beim Umgang mit Corona-Patienten FFP2-Masken. Schutzausrüstung ist mittlerweile in großen Mengen vorhanden. Zudem gibt es klar definierte Abläufe und Vorgaben, wie mit Patienten umzugehen ist, bei denen nicht klar ist, ob sie das Virus haben oder nicht.

Werden Ärzte und Pfleger vorsorglich getestet?

Im Westpfalz-Klinikum werden nur Menschen getestet, wenn entsprechende Symptome auftreten. Mit einem neuen Antikörpertest können Mitarbeiter getestet werden, die beispielsweise in Risikogebieten waren und keine Symptome zeigten.

Sind bei den Antikörpertests schon unentdeckte Corona-Erkrankte im Personal aufgedeckt worden?

Bislang nicht.

Werden bei Patienten-Neuzugängen immer Abstriche gemacht?

Patienten mit geplanten Eingriffen werden am Tag vor ihrer Operation getestet, Notfallpatienten werden direkt bei der Einlieferung getestet – und solange das Ergebnis aussteht, wie ein Corona-Patient behandelt. Das Pflegepersonal und Ärzte müssen also Schutzkleidung tragen.

Wie lange dauert es, bis ein Corona-Test im Labor ausgewertet ist?

Bei Notfallpatienten kann das innerhalb von drei Stunden geklärt werden, ansonsten liegt das Ergebnis in der Regel nach acht Stunden vor.

Was passiert bei einem positiven Test?

Bei geplanten Operationen darf der Patient am nächsten Tag nicht ins Krankenhaus, Notfallpatienten werden direkt isoliert.

Welche geplanten Behandlungen werden wieder durchgeführt?

Mittlerweile fast in allen Bereichen, bei denen Patienten stationär versorgt werden. Ambulante Behandlungen liegen größtenteils noch auf Eis. Die in den vergangenen Wochen aufgeschobenen Operationen werden nun nach Dringlichkeit nachgeholt.

Werden für die verschobenen Behandlungen die Arbeitszeiten in den Operationssälen ausgeweitet?

Nein. Es gilt weiter, dass nachts nur Notoperationen durchgeführt werden. Einmal, um die Mannschaft nicht zu überlasten, und um genügend Intensivplätze für mögliche Corona-Patienten freizuhalten. Als Vorgabe vom Gesundheitsministerium müssen mindestens 20 Prozent der Intensivbetten freigehalten werden.

Haben ärztliches und Pflegepersonal seit dem ersten Coronapatienten im Februar gelernt, besser mit der Krankheit umzugehen?

Am Anfang gab es viele Ängste und Sorgen beim Personal, heute kennt man zu fast allen medizinischen Fragen die Antworten und kann besser damit umgehen. Zudem wurden Handlungsanweisungen erstellt, wie mit den Patienten verfahren wird. Es wurden auch Erfahrungen gemacht, welche Betten-Kapazitäten zur Behandlung von Corona-Patienten gebraucht werden.

Wie viele Corona-Patienten wurden maximal gleichzeitig behandelt?

In Hochzeiten waren sechs Menschen auf Intensivstation und zeitgleich 14 auf der Corona-Station behandelt worden.

Wie wäre die maximale Kapazität des Westpfalz-Klinikums, wie viele Beatmungsgeräte gibt es?

Mehr als 100. Doch nicht alle davon sind für eine länger andauernde Beatmung von Patienten geeignet. Das Krankenhaus war weit von seinen Belastungs- und Kapazitätsgrenzen entfernt.

Der große Corona-Patienten-Ansturm ist ausgeblieben. Wurde im Westpfalz-Klinikum Kurzarbeit beantragt?

Nein, durch einen Rettungsschirm ist ein Teil der leerstehenden Betten finanziert worden. Es wurden allerdings systematisch Überstunden abgebaut. Zwischenzeitlich waren acht Stationen des Westpfalz-Klinikums geschlossen.

War das Herunterfahren des Klinik-Alltags überzogen?

Pflegepersonal und Ärzte haben sich in den vergangenen Wochen gerüstet. Unter anderem mit freiwilligen Weiterbildungsangeboten im Pflegebereich als Unterstützungskräfte für die Intensivstationen. Im üblichen Tagesgeschäft hätte das nicht funktioniert. Zudem wurden alle Auszubildenden, Praktikanten und Freiwilliges-Soziales-Jahr-Kräfte nach Hause geschickt.

Ist Homeoffice am Westpfalz-Klinikum ein Thema?

Naturgemäß nur in der Verwaltung. Bei Pflegern, Ärzten und allen anderen Beschäftigten nicht. Allerdings können die Mediziner, die in bundesweiten Fachgruppen oder Gremien engagiert sind, derzeit alles von Kaiserslautern aus erledigen. Videokonferenzen sind also auch im Klinikalltag ein großes Thema.

Fehlt es im Klinikum derzeit an etwas, werden Spenden gebraucht?

Schutzausrüstungen wie Einmalhandschuhe, Mundschutz oder Schutzkittel sind in großen Mengen vorhanden. Auch, weil viel gespendet wurde. Beispielsweise Schutzvisiere von der Technischen Universität.

Die Fragen beantworteten Andrea Bergsträßer, Pflegedienstdirektorin im Westpfalz-Klinikum, Christian Mönch, Ärztlicher Direktor des Westpfalz-Klinikums, und Dennis Kolter, Pressesprecher des Krankenhauses.