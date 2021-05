Nach und nach werden immer mehr Corona-Fälle an den Schulen in der Stadt gemeldet. Das Gesundheitsamt erklärt, wie es in den vorliegenden Fällen vorgegangen ist und an welchen Schulen es derzeit bestätigte Corona-Infektionen gibt.

Wie viele positiv getestete Schüler gibt es – Stand 4. November – an Schulen in Kaiserslautern?

An der Berufsbildenden Schule BBS II sind es drei Schüler, am Burggymnasium zwei, an der Lina-Pfaff-Realschule plus ein Schüler, an der Bertha-von-Sutter-IGS drei, an der Paul-Münch-Schule ein Schüler, an der Goetheschule-IGS zwei, an der Geschwister-Scholl-Schule ein Schüler. Am Albert Schweitzer Gymnasium gibt es einen Fall aus dem Lehrerkollegium.

Wie geht das Gesundheitsamt vor, wenn ein Verdachtsfall in der Schule bekannt wird, also wenn ein Schüler aus einer Klasse in Quarantäne kommt, ohne dass ein positives Testergebnis vorliegt – werden dann irgendwelche Maßnahmen in der Schulklasse ergriffen oder erst, wenn ein positiver Test des Schülers vorliegt?

Das Gesundheitsamt wird erst aktiv, wenn ein positiver Test vorliegt. Es obliegt der Schulleitung, wie bis zu diesem Zeitpunkt vorgegangen wird.

Wie geht das Gesundheitsamt vor, wenn ein Infektionsfall in der Schule bekannt wird? Werden alle Kinder aus einer betroffenen Klasse getestet und kommen in Quarantäne?

Das Gesundheitsamt fordert zunächst den Sitzplan mit Angabe der Abstände sowie die Schülerlisten mit Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, telefonische Erreichbarkeit und wenn möglich, E-Mail-Adresse an. Die Einrichtungen werden nicht geschlossen, die Testungen fallen nur in den betroffenen Klassen beziehungsweise Gruppen an, das heißt die Schüler gehen gegebenenfalls drei Tage nicht in die Schule. Die Lehrer und die Schüler im Umfeld der infizierten Person stehen unter Beobachtung, lediglich die Personen, die unmittelbar neben oder vor der Index-Person gesessen haben, werden unter Quarantäne (14 Tage) gestellt. Die jeweilige Schulleitung kann darüber hinaus eigene Regelungen treffen.

Wer übernimmt den Kontakt zu den Schülern und ihren Eltern, werden die Betroffenen von der Schulleitung oder dem Gesundheitsamt kontaktiert?

Hier bittet das Gesundheitsamt um die Unterstützung durch die jeweilige Schule.

Wie lange müssen die Schüler aus einer Klasse zu Hause bleiben, wenn es einen positiv getesteten Schüler in ihrer Klasse gibt?

In der Regel bleiben die entsprechenden Schüler 2 bis 3 Tage unter Beobachtung zuhause – es sei denn, sie sind Kategorie-Eins-Personen mit unmittelbarem Kontakt zu einer infizierten Person, dann stehen sie 14 Tage unter Quarantäne.

Wenn ein Schüler in Quarantäne geschickt wird, müssen dann auch die Geschwisterkinder und die Eltern zu Hause bleiben?

Nein, die Familienangehörigen müssen nicht zuhause bleiben, wenn eine räumliche Isolation der positiv-getesteten Person möglich ist. Jedoch müssen die übrigen im Haushalt lebenden Personen ihr mögliches schulisches beziehungsweise berufliches Umfeld entsprechend über die Lage informieren.

Ist etwas darüber bekannt, dass Übertragungen innerhalb der Schule erfolgt sind?

Nein bisher nicht, in der Regel erfolgt die Übertragung überwiegend im privaten Umfeld.

Werden die Schulen darüber informiert, wenn Kinder in Quarantäne sind, die im privaten Bereich Kontakt zu einem Infizierten hatten?

Die Information muss über die Betroffenen selbst erfolgen, denn das Gesundheitsamt kann keine personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben.