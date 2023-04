Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schlafstörungen können unterschiedliche Ursachen haben. Manchmal hilft bei der Therapie ein Schlafcoaching, in anderen Fällen sorgen Medikamente für Abhilfe, bei Atemaussetzern ist womöglich eine nächtliche Überdrucktherapie ratsam. In der RHEINPFALZ-Sprechstunde beantwortet Schlafmediziner Stefan Kniele die Fragen der Leser.

Er habe jahrelang seine Frau gepflegt und musste nachts mehrfach aufstehen, so ein Anrufer. Nun könne er nicht mehr richtig einschlafen. In der Nacht wache er nach eineinhalb bis zwei Stunden auf. Am Tag könne er sich kaum auf den Beinen halten.

Hier