Wie schätzt die Polizei die Sicherheitslage ein?

Entspannt. Anders als bei den ausverkauften Spielen gegen Dresden oder Saarbrücken, gilt der Saisonauftakt gegen Hannover nicht als Risikospiel. Die Polizei bittet die Fans, auf Pyrotechnik zu verzichten.

Wird es zu Verkehrsbehinderungen kommen?

Davon geht die Polizei aus. Weil an einem Wochentag gespielt wird – Anstoß ist am Freitag um 20.30 Uhr –, ist zusätzlich zum Anreiseverkehr der Fans mit erhöhtem Verkehrsaufkommen wegen des Feierabend- und Wochenendverkehrs zu rechnen. Die Polizei rät Besuchern – zu Beginn der Woche waren 35.000 Karten verkauft – zur frühzeitigen Anreise, egal ob mit dem Auto oder der Bahn.

Zu Verzögerungen kann es laut Polizei wegen der A6-Baustelle bei Kaiserslautern kommen. In Fahrtrichtung Mannheim stehen nur zwei (geteilte) Spuren zur Verfügung, das heißt an der Auffahrt KL-Centrum sogar nur eine Spur. Zu kurzen Sperrungen kann es rund um die Partie am Elf-Freunde-Kreisel kommen.

Weil das Spiel zu den üblichen Ladenöffnungszeiten stattfindet, ist die Parkplatzsituation in der Stadt zusätzlich angespannt. Wer mit dem Auto anreist, aber keine P+R-Busse nutzen will, sollte auf dem Messeplatz parken, rät die Polizei.

Gibt es Park-and-Ride-Busse?

Die gibt es. Die Stadtwerke Verkehrs-AG bietet zwei Routen an: Von der Universität und von Kaiserslautern Ost/Parkplatz Schweinsdell verkehren ab zwei Stunden vor dem Spiel Busse zum Stadion. Diese bringen die Zuschauer bis eineinhalb Stunden nach dem Spiel wieder zurück zu den Parkplätzen. „Wir sind gut gerüstet“, sagt Klemens Strey, stellvertretender Bereichsleiter der SWK Verkehrs-AG, der rund 40.000 Zuschauer erwartet.

Was ist in der Kantstraße zu beachten?

Um eine schnellere Abreise der Fans zum Parkplatz Schweinsdell zu ermöglichen, werden in der Kantstraße bis einschließlich des Wendehammers nach dem Spiel ausschließlich Pendelbusse verkehren, teilt die Polizei mit. Privatautos können zunächst nur in Richtung Bremer Straße und Im Dunkeltälchen abfahren.

Verkehren zusätzliche Züge?

Ja. Aus Richtung Ludwigshafen fahren zwei zusätzliche Züge nach Kaiserslautern. Der erste Zusatzzug startet um 17.46 Uhr in Ludwigshafen am Hauptbahnhof. Dieser Zug bedient bis Lambrecht alle Halte und fährt dann ohne weiteren Zwischenhalt weiter bis Kaiserslautern. Der zweite Zusatzzug verlässt Ludwigshafen um 17.55 Uhr und bedient laut Bahn alle Halte bis Kaiserslautern.

Zusätzliche Rückfahrtmöglichkeiten Richtung Ludwigshafen bieten sich mit den Zügen um 23.12 Uhr und um 23.30 Uhr. Ergänzende Rückfahrtchancen gibt es zudem um 22.49 Uhr Richtung Kusel – ohne Halt bis Landstuhl –, um 22.45 Uhr Richtung Pirmasens, um 23.07 Uhr nach Saarbrücken und um 23 Uhr nach Bingen.