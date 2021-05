Kein Einkauf mehr ohne sich dabei Mund und Nase zu bedecken – seit heute gilt die Maskenpflicht auch in Rheinland-Pfalz. Doch was muss ich dabei beachten? Reicht ein Stoffschal? Ist es sinnvoll zusätzlich Handschuhe zu tragen? Die RHEINPFALZ hat bei Thomas Ecker, Leiter der Hygiene-Abteilung im Westpfalz-Klinikum, nachgefragt.

Wie wirkt ein Mundschutz?

Ein einfacher Mund-Nasen-Schutz verhindert, dass sich die Tröpfchen in der Atemluft, beim Sprechen oder auch beim Husten unkontrolliert in der Luft verteilen. Sie werden durch den Stoff abgehalten beziehungsweise abgebremst. Das gilt beispielsweise für den klassischen OP-Mundschutz oder sogenannte Community-Masken, also selbstgenähte Stoffmasken. Eingeatmet wird dabei aber zu einem großen Teil durch die „Löcher“ an der Seite. Beim Einatmen wird die Luft also nicht gefiltert, daher kann der einfache Mund-Nasen-Schutz nicht davor schützen, sich bei anderen Menschen anzustecken. Die genutzte Maske darf kein Ausatemventil besitzen, sonst greife auch beim Ausatmen die Schutzwirkung für andere nicht.

Welche Art von Maske soll getragen werden?

Für die breite Bevölkerung reicht ein einfacher Mund-Nasen-Schutz, sagt Klinikums-Hygieniker Thomas Ecker. Zudem gibt es die sogenannten FFP-Masken, die aus einem dichteren Material bestehen. Je höher die Stufe, desto höher ist die Filterwirkung. Diese Masken sitzen so dicht um Nase und Mund, dass auch das Einatmen über das Filtermaterial erfolgt. Sie werden insbesondere von medizinischem Personal genutzt, beispielsweise bei der Behandlung von Infizierten. Solche echten Filtermasken seien für die breite Bevölkerung nicht zu empfehlen. Denn es gilt: Je dichter der Filter, desto schwerer fällt dem Träger das Atmen. Schon nach kurzer Zeit mache sich dies bemerkbar. Gerade ältere Menschen bekommen dadurch unter Umständen Probleme bei der Atmung, erklärt Thomas Ecker.

Auf was muss ich beim Tragen der Maske achten?

Empfohlen wird, dass die Stoffmaske möglichst eng anliegend ist, je eher hat man die erwünschte Filterwirkung. In der Regel wird davon ausgegangen, dass die chirurgische Maske etwa 80 Prozent Filterwirkung hat, 20 Prozent der Atemluft geht nebendran. Das klinge zunächst viel, aber für einen wirklichen Schutz gehen Mediziner und Hygieniker davon aus, dass 90 bis 95 Prozent der Atemluft gefiltert werden sollten. Außerdem sollte man beim An- und Ausziehen sowie beim Tragen darauf achten, nicht in den Mund-Nase-Bereich zu fassen – weder von außen noch von innen. Diese Disziplin muss also aufgebracht werden. Dort sammelt sich im Prinzip die gesamte Mund-Flora. Die Wirkung sei dann ähnlich als hätte man Speichel an den Fingern. Auf der Außenseite können sich Erreger befinden. Greift man sich danach ins Gesicht, können Viren oder Bakterien übertragen werden. Daher ist die Händehygiene weiterhin wichtig.

Wie lange kann eine Maske getragen werden?

Der Mund-Nasen-Schutz sollte gewechselt werden, sobald er durchfeuchtet ist. Denn dann verliere der Stoff seine Filterwirkung. Die Maske sollte beispielsweise an der Luft getrocknet werden oder kann überbügelt werden. Sobald der Stoff durchfeuchtet ist, fängt er schnell an zu verkeimen. Optimal wären zwei Masken, um unterwegs bei Durchfeuchtung tauschen zu können.

Welcher Stoff eignet sich für die selbstgenähten Masken?

Eindeutige Vorgaben gibt es nicht. Grundsätzlich hält jeder einigermaßen dichte Stoff Tröpfchen ab, so Ecker. Es gibt jedoch Materialien, die besser mit der Durchfeuchtung klarkommen als andere, beispielsweise Leinen.

Geht auch ein einfacher Stoffschal?

Grundsätzlich ja, gerade bei kurzen Gängen in Geschäfte kann dieser ausreichen. Allerdings ist dabei unbedingt darauf zu achten, wie schnell der Stoff durchfeuchtet ist.

Muss im ÖPNV und in den Geschäften trotz Maskenpflicht der Mindestabstand eingehalten werden?

Ja, denn die Maske kann zwar eine zusätzliche Maßnahme sein, um andere zu schützen, wenn sie richtig und von allen angewendet wird. Die wirksamste Methode ist aber nach wie vor das Abstandhalten, sagt Thomas Ecker. So werden weniger Tröpfchen übertragen. Befürchtet wird zudem, dass sich Menschen, sobald sie Masken tragen, auch mit weniger Abstand sicher und geschützt fühlen. Das sei aber nicht der Fall.

Ist die Maskenpflicht in Bussen und Geschäften sinnvoll?

Dort wo man den Abstand nicht zwingend einhalten kann, es sehr eng werden kann, beispielsweise im Bus, kann die Maske sinnvoll sein. Aus Sicht des Hygienikers Thomas Ecker vom Westpfalz-Klinikum ist ein Problem, dass die Politik die Maskenpflicht eingeführt hat, ohne weitere Vorgaben zu machen. So tragen Menschen beispielsweise Masken mit Ausatemventil, damit werde dann aber kein anderer geschützt, da die Ausatemluft nach draußen dringe. Für ihn stellt sich schon mit Blick auf den Einkauf im Geschäft die Frage, ob es dort nicht auch ohne Maske klappen würden. Er geht davon aus, dass dort mit Einlasskontrollen und gegenseitiger Rücksichtnahme auch ohne Maskenpflicht ein Einkauf möglich sei, sofern die Menschen darauf achten, Abstand zueinander zu halten. Im Freien, sagt Ecker, ist eine Maske ohnehin nicht notwendig. Um ein höheres Infektionsrisiko zu haben, müsse eine längere, ungeschützte Face-to-face-Interaktion stattfinden, Experten gingen von etwa 15 Minuten aus. Bei flüchtigerem Kontakt sei eine Ansteckung nicht besonders wahrscheinlich. Dennoch gilt auch bei kurzen Begegnungen: Abstand halten.

Ist das Tragen von Handschuhen sinnvoll, um die Ausbreitung des Coronavirus’ zu verlangsamen?

Das Problem ist damit nicht gelöst. Thomas Ecker ist strikt gegen Handschuhe, „die Leute schaden sich damit selbst“, sagt er. Denn die Außenseite sei schnell kontaminiert, wer sich dann beispielsweise ins Gesicht fasse, übertrage ebenfalls Keime. Zudem seien die Handschuhe meist so dünn, dass theoretisch auch kleinste Partikel wie Bakterien oder Viren durchgehen können. Daher desinfizieren sich Ärzte im Krankenhaus nach dem Tragen der Handschuhe die Hände. Es sei für die breite Masse aber weder praktikabel, immer ein Desinfektionsmittel dabei zu haben, noch sinnvoll. Denn so fehle dieses irgendwann dem medizinischen Personal. Ein weiterer Punkt: Die Haut weicht bei längerem Tragen der Handschuhe auf. So können Viren und Bakterien besser eindringen. Handschuhe können dann sogar negative Auswirkungen haben.

Genügt also Händewaschen, beispielsweise nach dem Einkauf?

Ja, regelmäßiges und längeres Händewaschen mit Seife reicht aus. Wenn die Hände häufiger gewaschen werden, sollten zudem Cremes verwendet werden, um ein Austrocknen der Haut zu verhindern.