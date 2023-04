Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach dem Frühstück „ab in die Wesch“. Zum Schwimmen, Abkühlen oder Gleichgesinnte Treffen. Für Rentner wie Berufstätige ist der Frühschwimmertag am Donnerstagmorgen jedenfalls ein Muss. Diesmal überschattet von unschönen Szenen am Mittwochnachmittag.

„Daumen hoch“ und rein ins frische Wasser: Der Tag versprach der bis dahin heißeste des Jahres zu werden, Parkplätze im Schatten waren schon am Morgen