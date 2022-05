Kaiserslautern hat viele Gesichter, täglich passieren interessante Geschichten. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Da wir nicht immer und überall sein können, sind wir auf Mithilfe angewiesen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug durch die Stadt oder die Natur etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon mit der Mindestgröße von etwa einem Megabyte sowie ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an unsere Redaktionsadresse: redkai@rheinpfalz.de.

Auf der Blüte erholt

Barbara Kleber aus Morlautern hat abends eine kleine Biene halbtot auf der Fensterbank entdeckt und sie im Garten auf eine Blüte gesetzt, wie die Leserin weiter berichtet. Das Insekt habe sich glücklicherweise wieder erholt. „Und ein schönes Foto ist auch entstanden“, berichtet Barbara Kleber.

Ein Foto eines aufmerksamen Eichhörnchens, das an der Wurzel einer Eiche im Stadtpark stand, hat uns Gerd Kaißling geschickt. Das Tier schaut sich seine Umgebung ganz genau an und spitzt die Öhrchen...

Bald grün oder schon schön bunt

„Bald ist alles grün“, freut sich Karin Bauer. Der Sommer nahe – und auch der Tag, schreibt die Leserin zu ihrem Foto, das einen farbintensiven Sonnenaufgaben zeigt. Vor der rot leuchtenden Sonne zeichnen sich die schwarzen Äste eines noch kahlen Baumes ab.

Eine Nahaufnahme der blühenden Bäume in der Pariser Straße hat uns Rainer Weilemann zukommen lassen. Die Blütenblätter wirken wie rosa bauschige Wolken vor einem strahlend blauen Himmel.