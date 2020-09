Da die diesjährige Kerwe coronabedingt ausgefallen sei, könne er sich als Ersatz ein Frühlingsfest vor der Sporthalle vorstellen, so Ortsvorsteher Jörg Walter. Durch den Wegfall der Kerwe sei den örtlichen Vereinen eine Einnahmequelle entgangen. Ein Frühlingsfest käme den Bürgern und den Vereinen zugute. Auch biete die Sporthalle mit Versorgungsanschlüssen und Toiletten die notwendige Infrastruktur.

Für Oktober/November kündigte Walter eine Besprechung mit den Vereinen an. Gemeinsame Überlegungen müssten auch für die 2022 anstehende 800-Jahr-Feier von Mölschbach getroffen werden. Dazu sollen ebenfalls noch in diesem Jahr örtliche Vereine und Organisatoren an einen Tisch geholt werden.

Als neues Mitglied im Ortsbeirat verpflichtete Walter Wojcieck Sebastian Smolen (CDU). „Da Ortsbeiratsmitglieder nur per Handschlag verpflichtet werden müssen, muss ich Ihnen jetzt die Hand geben“, nahm Walter die Verpflichtung Smolens vor.