Die Galerie „Alte Schuhmacherei Jakob Werth“ in Erfenbach ist am Sonntag eröffnet worden. Unter dem Motto „Schuster, bleib bei deinen Leisten“ konnten am Sonntag mehr als 100 kreativ gestaltete Schuhleisten entdeckt werden.

In seiner Eröffnungsrede ging Organisator Paul-Peter Götz auf den historischen Hintergrund der Aktion ein: In Erfenbach gab es zeitweise neun oder zehn Schuster. Die erste Erwähnung eines Schuhmachers geht laut der Erfenbach-Chronik bereits auf das Jahr 1800 zurück. Zahlreiche Schuhleisten aus Werkstattauflösungen wurden über Jahre zusammengetragen und nun gestaltet.

Die Räume der ehemaligen Schuhmacherei in der Siegelbacher Straße 96 werden von Elsbeth Werth, der Urenkelin des Schuhmachers Jakob Werth, zur Verfügung gestellt. Zur Eröffnung wurde eine Infotafel angebracht, die die Schuhmacherei als historisches Gebäude ausweist.

Für die Zukunft sind laut Helge Ebling (Künstlerhaus Erfenbach) bereits weitere Aktionen geplant sind. Beispielsweise wolle die Maler- und Lackiererklasse der Meisterschule Kaiserslautern eine eigene Ausstellung in der Schuhmacherei präsentieren. Das Künstlerhaus „Kunst am Gleis“ wird ausstellen, sowie weiteren Künstlern die Möglichkeit bieten, ihre Werke in den Räumen zu zeigen.

Die Galerie „Alte Schuhmacherei Jakob Werth“ ist eine Außenstelle des Erfenbacher Künstlerhauses „Kunst am Gleis“ in der Siegelbacher Straße 113.