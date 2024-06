Er hatte der Justiz über 34 Jahre lang gedient und war als Pfälzer immer in der Pfalz geblieben. Dabei spielte Kaiserslautern eine zentrale Rolle. Am dortigen Landgericht startete Wolfgang Asmus seine Richterlaufbahn und beendete sie.

Wer ihn kennenlernte, dem blieb er in Erinnerung. Jener Bankkauffrau zum Beispiel, die von Wolfgang Asmus vor über vier Jahrzehnten beim Einstieg in den Beruf in Recht unterrichtet wurde. Noch heute