Als Günter Könemann im Spätsommer 1965 ans Pfalztheater Kaiserslautern kam, wurde er als jüngster Intendant Deutschlands begrüßt. Anschließend wechselte er nach Gelsenkirchen und dann nach Karlsruhe, wo er 1997 als bundesweit dienstältester Intendant in den Ruhestand ging. Ein von Superlativen gesäumtes, ebenso reiches wie erfolgreiches Theaterleben also. Am Montag wird er 90 Jahre alt.

„Das Pfalztheater ist für mich fast wie eine Heimat“, gibt Günter Könemann im RHEINPFALZ-Gespräch zu Protokoll. „Es ist, wie man so sagt,